David Bustamante, sobre su situación económica: "Soy autónomo, las he pasado canutas en la pandemia"

Mítico fue aquel "yo soy un perfumista que canta" que pronunció David Bustamante durante su último paso por La Resistencia . Echando mano del humor, el artista reivindicaba su enorme éxito en el mercado de las colonias, una pata más en su merchandising con la que ha superado a cualquiera de sus compañeros de gremio. Con casi quince variantes de la fragancia que lleva su nombre en venta, el cántabro definió esta como su principal fuente de ingresos, asegurando que "cada 30 segundos se vende" uno de sus perfumes y lamentando que esto no suceda con sus discos. Unas inesperadas declaraciones sobre su situación económica que ahora, con un tono más serio y reivindicativo, ha ampliado en una entrevista para El País .

No me han regalado nada, no tengo un apellido noble ni un sueldo vitalicio ni ayudas de ningún tipo