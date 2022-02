Dua Lipa no come nada sólido a partir de las seis de la tarde: "Mi cuerpo no es capaz de trabajar bien"

Dua Lipa, en su podcast 'At your Service', ha explicado cuál es la rutina de alimentación que sigue a diario. La cantante inglesa ha contado que su metabolismo no es capaz de procesar los alimentos a partir de cierta hora, por lo que el ayuno para ella es la mejor opción. "No como nada desde las seis de la tarde. Cuando como tarde, mi cuerpo no es capaz de trabajar bien en ello y me lleva más tiempo procesar la comida", explicó la artista sobre su truco de alimentación.