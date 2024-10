El otro día justo me quejaba con mi amiga María del dolor que sentía algunos meses cuando me venía la regla. “Ni ganas de ir al gimnasio tengo”, le decía. Entonces, me contó algo de lo que nunca nadie me había hablado hasta el momento. “¿Te puedes creer que desde que tomo omega 3 la regla no me molesta nada?”, me comentó. “El omega 3 es antiinflamatorio, pero no sé si hasta tal punto como para que te quite el dolor de la regla”, le respondí. “Lo voy a consultar con una farmacéutica, a ver si es verdad lo que crees porque esto tiene un artículo en Divinity.es”, le espeté. Por eso, aquí estoy.