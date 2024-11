Abrir la persiana tras el sonido del despertador y no ver ni un rayo de sol entrando a través del cristal puede tener consecuencias en tu manera de afrontar el día, y más si no has dormido del todo bien. Es la típica secuencia por las que muchas personas pueden considerar que a partir de ahí tienen 'el día torcido'. Y es que quién no ha pronunciado alguna vez eso de que "con este día de lluvia no apetece nada". Pues más allá de que cuando cae agua a cántaros puede dar más pereza ir al gimnasio o hacer la compra, lo cierto es que esa actitud más 'apagada' se sustenta en una razón científica. La explica el farmacéutico Álvaro Fernández, quien a través de su perfil de TikTok, @farmaceuticofernandez, realiza una labor divulgativa.