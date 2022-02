Esta vitamina es la única que un vegano debe tomar de manera continuada y, además, es muy importante que lo haga. La vitamina B12 solo puede obtenerse de animales, y juega un papel tan importante en nuestra salud que no podemos prescindir de ella. Por eso, además de los veganos, las personas vegetarianas también deben tomarla.

Los suplementos de esta vitamina cubren todas las necesidades que tiene de ella el organismo y pueden obtenerse en diferentes formatos, por lo que no dudes en consultar con tu médico o nutricionista para determinar las cantidades y la frecuencia con la que debes tomarlo.

En principio, no hay que tomarlas por ser vegano. Alimentos como las legumbres o la soja , combinados con otros, también de origen vegetal, contienen una cantidad de proteínas más que suficiente para cubrir las necesidades nutricionales del organismo.

Existe un tipo de hierro, que los nutricionistas llaman “hemo”, que se absorbe mejor por el organismo si procede de alimentos de origen animal. Pero con una correcta alimentación es posible prescindir de suplementos . Eso sí, si fuera necesario, no dudes en seguir los consejos de tu médico y tomarlos.

Para favorecer la absorción del hierro, procura que no falten en tu dieta los frutos secos, las legumbres y semillas, además de verduras como las coles y espinacas. Tomar frutas ricas en vitamina C multiplica la absorción del hierro, y evitar el té y el café después de las comidas es otra de las grandes recomendaciones para que este mineral no te falte en ningún momento.