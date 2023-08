Kerem Bürsin, sobre el momento vital en el que se encuentra: "La vida me recuerda que debo dejarme llevar"

"A los 20 años no sabía lo que quería y ahora sé muy bien lo que quiero y lo que no quiero"

Kerem Bürsin tiene muy claro sus objetivos y lo que quiere para su vida y su futuro. Ha sido el propio actor quien lo ha confesado en la extensa entrevista que ha concedido a la revista 'L'Officiel Türkiye', donde ha posado junto a la actriz Hafsanur Sancaktutan. El protagonista de 'Love is in the air', que cumplió el pasado mes de junio 36 años, está atravesando un gran momento profesional y ha reconocido que a nivel personal está tranquilo y que siente que ya ha llegado a la madurez. "Actualmente la vida me está recordando una y otra vez que tengo que dejarme llevar. Estoy en un período de mi vida en el que estoy aprendiendo a ceder y estoy cediendo", ha señalado el intérprete en esta entrevista de la que puedes descubrir todos los detalles en el vídeo que encabeza esta noticia.

Un hombre con las cosas muy claras

Han pasado ya varios años desde que Kerem Bürsin regresó a su Turquía natal con la intención de probar suerte en el mundo de la interpretación. Era 2012 y tras un aterrizaje muy duro ya que no dominaba el idioma al haberse criado fuera, las cosas empezaban a funcionar. En 2013 consiguió el papel de Kerem en 'Zeynep, buscando a su padre'. A partir de ahí todo cambió y él se labró una sólida carrera. Diez años después de ese debut en la televisión turca, el actor ya no es el mismo y reconoce que está en una etapa de su vida muy diferente. "Cuando tenía 20 años no podía entender ni sabía lo que quería y tampoco sabía cómo quería que me moldearan. Ahora sé muy bien lo que quiero y lo que no quiero", ha reconocido.

Kerem Bürsin se sincera sobre el amor