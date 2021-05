Eda le declara la guerra a Serkan y Selin, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "No es como la recuerdas"

Cada martes a las 23:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

Hande Erçel y Kerem Bürsin son los protagonistas de 'Love is in the air'

Decidida a olvidar a Serkan, Eda dará el primer paso y le devolverá el anillo de compromiso en el próximo capítulo de 'Love is in the air'. "Sé que no significa nada para ti pero después de lo de ayer no voy a seguir llevándolo. Y no vendré en un par de días. Soy socia y puedo cogerme unos días libres cuando quiera", le dirá al empresario, al que advierte que tras terminar algunos trabajos que tiene pendiente se marchará de 'Art Life'.

Sin embargo, la respuesta de Serkan será un tanto confusa. Pese a no recordar a Eda, algo le empuja a exigirle que debe quedarse. "Tengo un par de preguntas. He revisado los proyectos del paisajismo en los que has trabajo y no están nada mal. Tienes talento. Te necesito aquí, no puedes irte", le dirá el empresario, al que Eda intentará convencer de lo equivocado que está con su prometida. "Selin no es la persona que recuerdas".

Serkan ha olvidado a Eda tras el accidente

El deseo de Eda se ha hecho realidad. Serkan ha regresado a Estambul pero las cosas no han resultado como ella hubiera esperado. El sueño se ha convertido en pesadilla en el mismo encuentro. El empresario ha perdido la memoria y ha olvidado el último año de su vida. Eda ha pasado a la historia y no queda de ella ni un vago recuerdo.

Su vida junto a la florista es como si nunca hubiera existido y eso deja destrozada a Eda, que se empeña en hacerle recordar todo lo que han vivido juntos en el que, sin duda, ha sido el año más intenso de sus vidas.

Selin gana la batalla a Eda

Pero no ha servido de nada. Ni siquiera un beso que provoca que comience a aparecer ciertas imágenes sin sentido en la cabeza de Serkan hacen que el empresario recuerde a la mujer con la que dos meses antes iba a casarse. Confuso, se aferra a lo único que tiene sentido para él en este momento: Selin. La joven ha sabido jugar bien sus cartas y esta vez sí logra lo que no consiguió en el pasado, que Serkan le pida matrimonio.

La historia de amor de Eda y Serkan, en Mediaset

El accidente de avión ha puesto patas arriba las vidas de Serkan y Eda. El que iba a ser el día más feliz de su vida la ha convertido en un auténtico infierno del que ninguno puede escapar. ¿Lograrán recuperar la vida que tenían?

