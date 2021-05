Eda intenta que Serkan la recuerde pero Selin gana la batalla: el empresario le pide matrimonio

Cada martes, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

De lunes a viernes a las 17:45 y a las 22:00 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity

Todo ha cambiado entre Eda y Serkan. En apenas dos meses sus vidas han vuelto a la casilla de salida. El empresario ha olvidado a la que era su prometida tras el accidente y Selin ha sabido aprovechar su gran oportunidad. Durante varias semanas, la que fuera novia ha estado dando una versión de lo ocurrido en el último año muy diferente a lo que ocurrió en realidad. "Eda y tú fingisteis estar juntos para que yo cambiara de opinión sobre mi matrimonio. Es lista. Bajo la apariencia de chica dulce y encantadora se esconde una manipuladora terrible. Te convirtió en alguien que no eres. Yo no pude hacer nada por evitarlo y te perdí", le ha contado la directora de Relaciones Públicas, que ha retomado su relación con el empresario. "Tuviste un accidente horrible pero con el tiempo todo encajará. Lo vamos a superar juntos".

Y su plan ha funcionado. Aunque el empresario tiene muchas preguntas sin respuesta todavía, el hecho de haber olvidado el último año le hace creer la versión de su ex. Para Serkan, ella todavía es su novia y, angustiado por la presión a la que le somete Eda, acaba pidiéndole matrimonio a Selin. ¿Qué responderá ella?

El frío reencuentro de Eda y Serkan

Después de dos meses fuera de Estambul recuperándose del accidente con la ayuda de Selin, Serkan toma una importante decisión. "Me siento mejor pero todavía tengo muchas preguntas sin respuestas. Estoy preparado. He decidido volver a Estambul. No puedo esperar aquí sentado a que las cosas vuelvan a tener sentido. Quiero que me vuelvas a contar todo lo que me dijiste sobre Eda".

Pero las cosas no son como Eda hubiera deseado. Serkan no la recuerda. El último año de su vida se ha desvanecido y su confesión destroza a la joven. "No te recuerdo. Esta es la primera vez que te veo. ¿Por qué no nos sentamos y hablamos de esto? No sé que decirte, te juro que intento entenderte pero entiéndeme tú a mí. Cuando me desperté solo recordé que Selin era mi novia. Para mí eres una desconocida".

Pero Eda no es de las tira la toalla. Y con el amor de su vida menos todavía. "Reviviremos nuestro noviazgo, no puedes haberte olvidado de nosotros. Sé que estoy en algún lugar", le dice a Serkan, mientras busca la forma de hacerle recordar lo que hubo entre ellos pero la respuesta es absolutamente trágica para ella. "No estoy enamorado de ti. Ese no soy yo. Tú conociste a esa persona pero no soy yo".

Estalla la guerra entre Eda y Selin

Por supuesto, Selin no tiene intención de ponérselo fácil a Eda, que no tarda en percatarse de sus intenciones. "Confías demasiado en tus mentiras. ¿Qué pasará cuando Serkan se acuerde de mí? Lo hará", le dice a la directora de Relaciones Públicas, que se siente muy segura de su futuro con Serkan. "No piensa en ti en absoluto. Puede que formaras parte de su pasado pero no formarás parte de su futuro. Solo le he hecho darse cuenta de que la vida que llevaba era un error. No pienso volver a perder a Serkan".

La historia de amor de Eda y Serkan, solo en Divinity

¿Qué va a pasar ahora entre Eda y Serkan? ¿Logrará Eda que recupere la memoria? ¿Tendrá una nueva oportunidad? En Mediaset sabemos que los fans de 'Love is in the air' están en un sinvivir con esta historia de amor y por eso os hemos preparado varias citas con ellos. Cada martes a las 23:00 horas, disfruta de un nuevo capítulo en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 17:45 y a las 22:00 horas, la pareja de moda te espera en Divinity.

Disfruta de los capítulos de 'Love is in the air' en Mitele PLUS