Hande Erçel y Kerem Bürsin interpretan a Eda y Serkan en 'Love is in the air'

Dos meses después del accidente de avión de Serkan, Eda sigue con su vida. En el próximo capítulo de 'Love is in the air' seremos testigos de cómo ha cambiado todo y cómo Eda y Serkan ya no son los mismos. La florista, que todavía está muy afectada por lo sucedido y está en pleno proceso de recuperación, se ha volcado en su trabajo, donde ha encontrado una familia que cuida de ella.

Mientras, Serkan permanece en algún punto desconocido. Pero no está solo, el empresario está en buena compañía. Selin está con él. ¿Qué estás pasando? La desconcertante imagen deja muchas preguntas que tendremos que resolver en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

El accidente de Serkan

La vida de Eda y Serkan se ha derrumbado. Tan solo unas horas antes de su esperado 'sí quiero' todo se venía abajo cuando el empresario sufría un trágico accidente de avión cuando viajaba a Italia para solucionar un problema urgente con una licitación. La vida de Eda se partía en dos en ese mismo momento.

La decisión de Semiha

La tragedia se ha cebado con ellos justo cuando lo tenían todo a su favor. Incluso a Semiha. La abuela de Eda ha dado por perdida la batalla para separar a su nieta de Serkan y ha acabado aceptando el matrimonio y transfiriendo a la joven sus acciones de la empresa Art Life para convertirla en copropietaria junto a su marido. ¡Menudo cambio!

Sigue la historia de amor del momento, en Mediaset

Los fans de 'Love is in the air' tienen el corazón en un puño. ¿Qué pasará entre Eda y Serkan tras el accidente? ¿Será esta separación definitiva? ¿Regresará el empresario a Estambul? Son muchas las preguntas que están todavía sin respuesta y solo una manera de resolverlas.

