Estamos en shock. Serkan Bolat ha sufrido un trágico e inesperado accidente aéreo el día de su boda con Eda. Justo cuando la pareja tenía la felicidad al alcance la mano y parecía que por fin se iban a dar el 'sí quiero', todo se ha desvanecido y sus vidas se han roto. ¿Seguirá con vida el empresario?

Pero, ¿qué ha pasado para que tuviera que viajar a Italia justamente el día más importante de su vida? ¿Por qué ha cogido un avión horas antes de la boda con Eda? Un problema urgente con una licitación le ha obligado a despedirse de ella pero lo hacía con una firme promesa que no ha cumplido. Serkan no ha regresado y Eda se enfrenta ahora a los días más difíciles de su vida.

La señora Semiha aceptaba la boda y Balca era despedida

Y eso que ahora tenía todo a su favor. El secuestro de Eda ha hecho que la señora Semiha cambiara de idea sobre la boda de su nieta. "En adelante no interferiré en tu vida. Incluso aunque siga creyendo que estás equivocada no voy a interponerme en tu matrimonio con Serkan. Después de una separación tan larga, no quiero que nos volvamos a distanciar", le decía la florista.

Pero esa no era la única sorpresa que tenía preparada la abuelísima. Poco antes de la boda, Eda recibía una carta "Mi querida nieta, no podré asistir a tu boda igual que no pude estar en otros días entonces pero incluso entonces mi corazón siempre estuvo contigo y hoy también. Y siempre será así en el futuro. Todo lo que hice lo hice por tu bien. Ahora solo me queda una cosa, además de desearte toda la felicidad del mundo. Y para ello quiero que, con este regalo de boda, inicies tu matrimonio en igualdad de condiciones. Tú eres mi única nieta y formas parte de mí. No olvides que te quiero muchísimo", le dice Semiha, que le transfiere todas las acciones de la empresa Art Life, convirtiendo a Eda en dueña a partes iguales con Serkan.

Tampoco Balca era ya un problema para la pareja. Balca ha sido descubierta y Serkan la ha apartado de su vida y de la de su futura mujer. "He hablado con la policía y me ha dicho que alguien no bebió. En lugar de intervenir en su defensa fingiste estar dormida mientras se llevaban a Eda. Te despido. Vete lo antes posible", le dice a la joven, que así frustrado su intento de conquistar al empresario.

Los problemas previos a la boda

Pero parece que Eda y Serkan no saben vivir sin el conflicto permanente así que tras superar los dos grandes obstáculos que se oponían a su enlace, ellos mismos se han buscado los problemas. Los invitados a la boda, las vacaciones con los amigos de Serkan, el diseño de los muebles de su casa, la lista de canciones para la boda... Todo es un problema y la situación se complicará aún más cuando ambos escuchen que unas conversaciones que les llevan a pensar que el otro cree que se han precipitado con la boda y quiere posponerla. ¡Menudo lío se organiza!

