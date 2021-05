Puedes ver a Hande Erçel, los martes a las 23:00 horas en Telecinco

Una semana después de que en España, Turquía ha celebrado el Día del madre. Aprovechando esa festividad, la actriz Hande Erçel, ha recuperado una preciosa foto de su infancia para felicitar a la suya. En la imagen, que ha compartido a través de sus stories, vemos a la protagonista de 'Love is in the air' con apenas unos meses de edad, en brazos de su madre y acompañada por su hermana Gamze.

Acompañando esta tierna imagen inédita de su más infancia, la actriz (que es poco dada a compartir imágenes de su niñez) le ha dedicado a su madre un emotivo mensaje con el que ha rendido homenaje a la mujer más importante de su vida. "Eres mi inspiración, mi fuerza, mi coraje... Como si todavía estuviera en tus brazos", ha escrito junto a la fotografía.

El parecido de Hande y su sobrina

En la entrañable imagen compartida por la actriz, además de descubrir a baby Hande, hemos descubierto también el parecido de la protagonista de 'Love is in the air' con la pequeña Mavi, su sobrina y del que su hermana Gamze ya hablaba hace unos meses. "Al principio, no las comparaba. Normalmente me niego, pero ahora sí", revelaba a los medios", durante una entrega de premios.

Bige Önal, su compañera en 'Love is in the air', también ha recuperado una imagen de su infancia

Pero Hande Erçel no ha sido la única que ha recuperado una imagen de su infancia para celebrar el día de la madre. Bige Önal, la actriz que interpreta a Selin en la serie del momento, también ha buscado en el baúl de los recuerdos y ha compartido con sus seguidores una imagen con su madre cuando era niña.

