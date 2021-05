Hande Erçel habla por primera vez de su relación con Kerem Bürsin: "Todo es hermoso"

La pareja confirmó su relación durante una escapada a Maldivas

Se han convertido en la pareja del momento dentro y fuera de la pequeña pantalla. El romance de Hande Erçel y Kerem Bürsin tiene a los fans de 'Love is in the air' absolutamente emocionados. Después de meses especulándose sobre el posible idilio entre la pareja, la historia de amor de Eda y Serkan se ha hecho realidad.

La pareja confirmaba su historia de amor durante su viaje a Maldivas. Desde allí, a cuentagotas y con una estrategia muy estudiada, la pareja compartía con sus seguidores mensajes y fotografías que ponían en evidencia que entre ellos había saltado la chispa.

Sin embargo, ha sido ahora, diez días después de su regreso, cuando la actriz se ha pronunciado sobre su idilio con su compañero de reparto. Al ser preguntada por algunos reporteros, Erçel no ha ocultado el buen momento por el que atraviesa. "Gracias, todo es muy hermoso", ha respondido tímidamente a los periodistas, que muy amablemente le deseaban lo mejor con Kerem.

La escapada a Maldivas de los actores

Aunque desde que comenzaran el rodaje de 'Love is in the air' hace ya un año los rumores sobre una posible relación los perseguían, la pareja siempre había mantenido la máxima discreción sobre su relación fuera del set de rodaje. Sin embargo, el feeling que derrochaban en cada escena y la sintonía que demostraban a través de las redes sociales no hacía más que avivar los rumores.

Los fans soñaban con que la historia de amor de Eda y Serkan se hiciera realidad y un año después de comenzar a trabajar juntos en la serie y aprovechando su escapada romántica a Maldivas, la pareja confirmaba lo que ya era un secreto a voces. "En un hermoso lugar con una hermosa mujer", escribía el actor junto a una preciosa imagen de la actriz viendo el atardecer.

Ese fue el pistoletazo de salida. A partir de ese momento, los gestos románticos se sucedían en redes sociales por parte de los dos hasta que llegó la esperada foto juntos. "En medio del océano con una canoa y solo nosotros dos... perfecto", escribía Kerem Bürsin mientras la protagonista de 'Love is in the air' revelaba el feliz momento que atraviesan. "Nuestra alegría hace que los aspersores exploten... perfecto".

