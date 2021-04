Kerem Bürsin y Hande Erçel se ponen románticos: "En un hermoso lugar con una hermosa mujer"

La pareja ha viajado a Maldivas tras el fin de la temporada de 'Love is in the air'

La historia de amor de Eda y Serkan está cada vez más cerca de hacerse realidad y traspasar la pantalla. Coincidiendo con su viaje a Maldivas, Hande Erçel y Kerem Bürsin se han enviado románticos mensajes a través de sus redes sociales y aunque todavía se resisten a posar juntos fuera del set de rodaje, ambos han compartido en sus stories de Instagram imágenes del otro con mensajes muy significativos.

El primero en hacerlo ha sido el actor, que ha subido una bonita fotografía de Hande viendo el atardecer en Maldivas acompañado de un romántico mensaje dedicado a la protagonista de 'Love is in the air'. "Una hermosa vista, en un hermoso lugar con una hermosa mujer". Una hora más tarde, llegaba el turno de la actriz que compartía una imagen del actor en la playa con un escueto mensaje. "Y tú".

Vacaciones en familia

Sin embargo, lo que a priori podría parecer una escapada romántica, la pareja no ha viajado sola a Maldivas. La familia de la actriz les ha acompañado en este viaje al paraíso. Su hermana, su cuñado y su sobrina están disfrutando de estos días de descanso con ellos, lo que demuestra la buena sintonía que existe entre el protagonista de 'Love is in the air' y la familia Erçel.

Una foto tomada por un fan avivaba los rumores

Después de meses de especulaciones, los rumores se avivaban la semana pasada cuando un seguidor de 'Love is in the air' compartía una imagen borrosa de una pareja en el hall de un hotel de Maldivas y aseguraba que eran los protagonistas de la serie del momento. La noticia corrió como la pólvora y un día después los actores confirmaban que estaban en Maldivas pero sin aclarar el motivo de su viaje ni la relación que existía entre ellos.

La historia de amor de Eda y Serkan, en Mediaset

