Hande Erçel y Kerem Bürsin confirman que están juntos en Maldivas: "Perderse en un sueño"

Los actores han compartido varias imágenes de sus vacaciones

Un fan de 'Love is in the air' publicaba hace unos días una foto (borrosa) de la pareja

Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el rodaje de 'Love is in the air'

Los rumores sobre la escapada de Hande Erçel y Kerem Bürsin a Maldivas se confirman. Apenas unos días después de que un fan de 'Love is in the air' asegurara que la pareja del momento había aprovechado el final de la temporada para hacer un viaje juntos, la pareja ha confirmado que se encuentra disfrutando de unos días de relax en este paraíso.

A través de sus stories, ambos han compartido algunas imágenes del viaje. Aunque en ninguna de ellas se les ve juntos, sí han revelado que están en el mismo hotel. La protagonista de 'Love is in the air' ha sido la primera en confirmar los rumores y revelar que, como bien habían apuntado algunos medios, se encontraba en este paraíso con dos bonitas instantáneas del atardecer. "Perderse en un sueño", ha escrito juntos a las imágenes.

Horas después de esta primera publicación, los protagonistas de 'Love is in the air' compartían en el mismo momento dos nuevas imágenes de sus vacaciones. Por un lado, Kerem Bürsin subía a sus stories una imagen de la playa. "Sí, estoy perdido... y sienta bien", ha escrito junto a la imagen.

Pero lo más significativo lo hemos encontrado en el Instagram de Hande Erçel, que ha compartido una imagen también de la playa (pero en un punto diferente) acompañada de un corazón. ¿Confirma ese corazón que está con su amor en Maldivas?

Además de confirmar que están juntos (sin confirmar aún si son pareja o no) la pareja también ha revelado a sus seguidores el exclusivo resort en el que se están alojando. Los actores están disfrutando de estos días de descanso en el Ayada Maldives, un complejo de lujo situado en medio de un arrecife en el borde sur del Atolón Gaafu Dhaalu.

Pillados por un fan

La decisión de la pareja de compartir estas imágenes parece muy estudiada. Las instantáneas cobran significado por el momento en el que lo ha hecho. Justo cuando los rumores sobre su posible relación cobran más fuerza tras la fotografía (de poca calidad) filtrada por un fan de la serie en la que aseguraba que las dos personas que aparecen eran los protagonistas de la serie.

Pero estas no serían la única pista que podría confirmar que están juntos de escapada romántica. Antes de revelar su destino, Kerem Bürsin compartía a través de sus stories un vídeo en una lancha con una frase que, casualmente, coincide con la utilizada por Hande. "Getting lost", ha escrito ambos en sus publicaciones.

Hande Erçel y Kerem Bürsin te esperan en Divinity

Mientras se produce (o no) la confirmación del romance, los fans de 'Love is in the air' pueden seguir disfrutando de la pareja del momento en Mediaset. Cada martes a las 23:00 horas, podrás ver un nuevo capítulo en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 17:45 y a las 21:55 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity. ¡No te lo pierdas!

Disfruta de los capítulos de 'Love is in the air' en Mitele PLUS