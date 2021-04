Hande Erçel garantiza el futuro de su sobrina con una cuenta a su nombre y un ingreso millonario

La sobrina de la actriz cumplió un año en diciembre

Puedes ver a Hande Erçel en 'Love is in the air', de lunes a viernes en Divinity y cada martes en Telecinco

Hande Erçel y Kerem Bürsin son los protagonistas de 'Love is in the air'

Auténtica devoción. Eso es lo que siente Hande Erçel por su sobrina. La pequeña, que es hija de su hermana Gamze y que cumplió un año el pasado mes de diciembre, la tiene totalmente enamorada y prueba de ellos son las fotos que comparte con sus seguidores en Instagram. Mavi se ha convertido en una de las grandes protagonistas de su red social, donde ya acumula más de veinte millones de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hande Erçel (@handemiyy)

Muy unida a su familia, Hande aprovecha los días que no tiene rodaje para pasar tiempo con la pequeña, a la que ha hecho un regalo del que se han hecho eco varios medios turcos. Según han publicado, la actriz ha abierto una cuenta a nombre de la pequeña con 500.00 liras turcas, suma que se irá incrementando con aportaciones mensuales para así garantizar el futuro de Mavi.

El parecido de Mavi con Hande

Aunque su hermana Gamze se resistía hasta hace poco, en una entrega de premios no le ha quedado más remedio que hacer una confesión sobre la pequeña que seguro ha encantado a la actriz. "Al principio, no las comparaba. Normalmente me niego, pero ahora sí", revelaba a los medios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hande Erçel (@handemiyy)

Hande Erçel es Eda en 'Love is in the air'

Era una de las intérpretes más populares de Turquía gracias entre otras a su participación de 'Hayat: amor sin palabras' pero 'Love is in the air' le ha convertido en la intérprete de moda.

El éxito de la serie y su papel de Eda han hecho de Hande Erçel, que hace unos meses fue elegida la mujer más bella del mundo, la actriz turca con más proyección internacional en estos momentos y la primera en alcanzar los veinte millones de seguidores en Instagram. La historia de amor de Eda y Serkan ha conquistado a millones de espectadores dentro y fuera de Turquía gracias a momentazos como este en casa de Serkan.

Eda y Serkan te esperan en Divinity

Aunque era ya una actriz muy popular en Turquía, 'Love is in the air' ha supuesto el espaldarazo definitivo a la carrera de Hande Erçel. La historia de amor de Eda y Serkan ha conquistado a millones de espectadores dentro y fuera de su país, entre ellos España, donde Mediaset te da la oportunidad de disfrutar de la serie del momento en diferentes horarios. Cada martes a las 23:00 horas, puedes ver un nuevo capítulo en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 17:45 y a las 21:55 horas, (después del resumen de 'Supervivientes') puedes seguir la historia de amor de la pareja de moda en Divinity.

Disfruta de los capítulos de 'Love is in the air' en Mitele PLUS