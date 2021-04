La pareja ha pasado unos días de relax en Maldivas junto a la familia de la actriz

Vacaciones juntos, mensajes románticos en Instagram, declaraciones confusas y ahora, por fin, la imagen definitiva. ¡Hande Erçel y Kerem Bürsin cogidos de la mano! La pareja protagonista de 'Love is in the air' ha sido pillada en el aeropuerto a su regreso de la escapada a Maldivas, donde han pasado la última semana en compañía de la familia del actriz.

Aunque la pareja ha evitado posar junta durante sus vacaciones, finalmente no han podido evitar ser captados juntos. Como ya ocurriera cuando llegaron a Maldivas, un fan ha sido el encargado de fotografiarles y filtrar la imagen de la feliz pareja a través de las redes sociales. Según ha trascendido, la imagen fue captada cuando la pareja, ajena a las miradas de los seguidores, esperaba cogida de la mano, a embarcar rumbo a Turquía.

Los románticos mensajes que se han enviado desde Maldivas

La fotografía de Hande Erçel y Kerem Bürsin en el aeropuerto llega horas después de que ambos compartieran en Instagram imágenes del otro y unos románticos mensajes que ponían en evidencia que entre ellos podría haber algo más que una sincera amistad. "Una hermosa vista, en un hermoso lugar con una hermosa mujer", escribía el actor junto a una imagen de Hande viendo el atardecer en Maldivas.

La respuesta de la protagonista de 'Love is in the air' no se hacía esperar. Una hora después él se convertía en el protagonista de la imagen compartida por la actriz, que acompañaba la instantánea de su compañero en la playa con un escueto mensaje. "Y tú", escribía Hande.

La fotos en el hotel de Maldivas avivaba los rumores

Aunque los rumores sobre una posible relación perseguían a la pareja desde que comenzaron a trabajar juntos, se hicieron más intensos en los últimos días cuando un seguidor les fotografiaba en el hall del hotel de Maldivas. Aunque borrosa, el fan de 'Love is in the air' aseguraba que se trataba de los protagonistas, que se habían tomado unos días de descanso tras finalizar la temporada de 'Love is in the air'

