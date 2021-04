Los nuevos capítulos de 'Love is in the air', los martes a las 23:00 horas en Telecinco

Cada día a las 17:45 horas y las 22:00 horas, tienes una cita con Eda y Serkan en Divinity

Hande Erçel y Kerem Bürsin son los protagonistas de 'Love is in the air'

Ajeno a los planes de Eda, Serkan está dispuesto a hacerla sufrir por la ruptura. En el próximo capítulo de 'Love is in the air' seremos testigos del reencuentro de la pareja y ¡no puede ser más frío! El empresario pasa a su lado como si nada pero se muere de celos al ver a la florista hablando con el príncipe Seymen.

Y mientras ante Eda disimula muy bien su interés en ella, el príncipe no consigue ocultarlo tanto frente al empresario, que tendrá un cara a cara con él en el siguiente capítulo. "Desde que supe de su separación, me preocupé por la señorita Eda, creo que necesitará apoyo. Eda es muy importante para mí. Se ocupa del paisajismo de mi casa y quiero que esté contenta", le dirá a Serkan.

Eda quiere recuperar a Serkan

Lo que tanto el empresario como el príncipe ignoran es que Eda tiene sus propios planes. Y entre ellos no está el de renunciar a Serkan. No. La florista, por mucho que le haya dicho a su abuela, no piensa dejar escapar al amor de su vida. "Voy a acatar sus reglas y descubriré su punto débil y la acorralaré. Así tendrá que dejarnos tranquilos a Serkan y a mí",

La ruptura de Eda y Serkan

Al final no ha podido soportar la presión. Saber que el futuro de Serkan dependía únicamente de ella le ha hecho ceder. Su abuela se ha salido con la suya y a la florista no le ha quedado más remedio que poner punto y final a su relación con el empresario. Y lo ha hecho de la manera más cruel posible. Recordando su trágico pasado familiar y la responsabilidad de los Bolat en el drama de su vida. "El amor no basta, no es suficiente para hacerme olvidar el pasado. Cada vez que te miro veo las miradas acusadoras de mis padres y mis heridas vuelven a sangrar", le dice al empresario.

El príncipe Seymen llega a la vida de Eda

Y aprovechando que tenía a Eda entre la espada y la pared, la señora Semiha ya ha elegido al hombre perfecto para su nieta. El príncipe Seymen ha llegado a Estambul con mucho interés en la florista. Unas horas han bastado para que tenga planes de futuro con ella. Pero, ¿qué intenciones tiene realmente?

Eda y Serkan te esperan en Mediaset

Estamos enganchadísimos. Sabemos que la historia de amor de Eda y Serkan tiene al público en un sinvivir y por eso en Mediaset te hemos preparado varias citas a lo largo de la semana que no te querrás perder. Los martes a las 23:00 horas podrás disfrutar de los nuevos capítulos de estreno en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 17:45 y a las 21:55 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity. ¿Te lo vas a perder?

Disfruta de los capítulos de 'Love is in the air' en Mitele PLUS