La pareja ha disfrutado de unos días en Maldivas

Kerem Bürsin y Hande Erçel han empezado una nueva etapa en su relación. Tras ser pillados en Maldivas, dedicarse románticos mensajes durante sus vacaciones y después de que les pillaran de la mano en el aeropuerto, ahora la pareja ha compartido sus primeras fotos juntos en el paraíso.

Días después de regresar de su viaje, los protagonistas de 'Love is in the air' han revolucionado a sus fans con estas instantáneas y, sobre todo, con el texto que las acompañan. "En medio del océano con una canoa y solo nosotros dos... perfecto", ha escrito el actor junto a la fotografía en las que le vemos con Hande Erçel en una curiosa canoa transparente en mitad del mar.

Por supuesto, los millones de fans del actor no han tardado en reaccionar a esta romántica estampa, que también ha sido comentada por su hermana y la de su compañera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kerem Bürsin (@thebursin)

En un estrategia perfectamente estudiada (ambos van siguiendo los mismos pasos en redes a la hora de compartir imágenes), minutos más tardes de que el actor compartiera la imagen, Hande Erçel hacía lo propio en su perfil de Instagram. La actriz subía dos divertidas fotos de ambos en uno de los jardines del hotel en el que se han alojado durante sus vacaciones. "Nuestra alegría hace que los aspersores exploten... perfecto", ha escrito junto a las imágenes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hande Erçel (@handemiyy)

Las vacaciones de Hande y Kerem en Maldivas

Aunque los rumores sobre una posible relación les perseguían desde el comienzo de la serie, la última semana ha sido clave para la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Días antes de tomarse unos días de descanso, la pareja era pillada a la salida del gimnasio, donde respondían con evasivas sobre la relación que mantenían.

Todo se precipitaba apenas 48 horas después cuando un fan publicaba una imagen (muy borrosa) asegurando que la pareja que aparecía en la misma eran ellos. Los rumores se avivaban y la pareja se veía obligada a confirmar, sin dar detalles, que estaban en Maldivas. Un día después, se atrevía por primera vez a compartir fotografías del otro con románticos mensajes muy significativos. Aún así, se resistían a posar juntos hasta ahora. Tras ser descubiertos de la mano en el aeropuerto, la pareja ha dado el gran paso.

