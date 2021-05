Eda es secuestrada días antes de su boda con Serkan por los hombres del príncipe Seymen

Cada martes a las 23:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

De lunes a viernes a las 17:45 y a las 22:00 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity

Hande Erçel y Kerem Bürsin son los protagonistas de 'Love is in the air'

El futuro de Eda y Serkan vuelve a complicarse. Tras ser informado de la boda de Eda, el príncipe Seymen pasa rápidamente a la acción y aprovecha la noche de la henna para, tras tender a Erdem, drogar a todas las chicas durante la fiesta y poder así secuestrar a Eda. Sin embargo, con lo que no cuenta el príncipe es con que el empresario sospecha que algo ocurre durante la celebración. ¿Llegará a tiempo para salvar a su futura mujer?

Semiha ¡rrumpe en la pedida de mano de Eda y Serkan

Y eso que parecía que todo iba a ir mejor de lo que ellos mismos imaginaban cuando tomada la decisión de casarse, se lo contaban a Semiha. Muy tranquilos y sin miedo (por lo menos aparentemente), la pareja se ha encontrado con la abuela de la florista y ha soltado la bomba. Y de momento no ha estallado, pero no tardará en hacerlo.

Tras tomar con aparente tranquilidad la noticia, la abuela se pondrá en marcha, cambiará de estrategia y comenzará el contrataque. El primero paso, avisar a Seymen, que será quien finalmente tome la iniciativa para acabar con esta boda y poder ejecutar así los planes que tiene para Eda.

Pero él no será el único informado de este enlace. En segundo lugar, Semiha hablará con la madre de Serkan y con su propia hija para que se opongan frontalmente a la boda.

Sin embargo, sus planes no saldrán como esperan y la abuela de Eda tendrá que cambiar de estrategia y presentarse como una persona nueva que acepta el enlace. "Quería estar al lado de mi nieta en una noche tan especial. Quiero que sepáis que vuestra decisión me ha convencido y ya no estoy en contra. Pero hay una condición. Nuestra familia lleva mucho tiempo siguiendo las mismas tradiciones, Serkan tendrá que seguir todas esas tradiciones una por una. Eda es la niña de mis ojos. Cómo se le ocurra hacerle daño se las tendrá que ver conmigo. Esto no es más que un compromiso, os estaré vigilando hasta el día de la boda", dice Semiha sin imaginar (o quizá sí) que esas tradiciones serán las que pongan en peligro a su nieta y vuelvan a separarla de ella.

La pedida de mano de Serkan

Pero este capítulo además de dejarnos en un sinvivir con el futuro de Eda nos ha dejado también uno de los momentos más románticos de la pareja. Como lo prometido es deuda, tras comunicar a su familia la decisión que habían tomado, Serkan se declara a su futura mujer y le pide matrimonio.

El plan de Balca

Pero la abuela y Seymen no son los únicos que se oponen a este enlace. Tras enterarse del enlace, Balca se pone en marcha. "Se casarán dentro de unos días y no sé cómo evitarlo. Serkan tiene que estar conmigo. Le quiero. No me rendiré, tiene que ser mío", se dice a sí misma antes de iniciar un acercamiento a Eda con la intención de tenderle una nueva trampa. "Lamento mucho todo lo que he hecho. Quiero que seáis felices y lo único que me preocupa es conservar mi puesto de trabajo".

No faltes a tu cita con Eda y Serkan

La historia de amor de Eda y Serkan está en un punto crítico. ¿Qué pasará con Eda? Si quieres descubrir qué pasa con la pareja de moda, no faltes a tus citas con ellos. Cada martes a las 23:00 horas, disfruta de un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 17:45 y a las 22:00 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity.

Disfruta de los capítulos de 'Love is in the air' en Mitele PLUS