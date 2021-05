La pareja confirmó su relación tras su viaje a Maldivas hace un mes

Los martes a las 23:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

De lunes a viernes a las 17:45 y a las 22:00 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity

Su historia de amor, dentro y fuera de la pequeña pantalla, tiene a los fans de 'Love is in the air' absolutamente emocionados. Ahora que la pareja por fin ha confirmado su noviazgo en la vida real, los seguidores de la serie siguen muy de cerca todo lo que dicen y hacen Hande Erçel y Kerem Bürsin, quien después de que su chica hablara por primera vez de su relación ha roto su silencio.

Ha sido a su llegada al set de rodaje. Allí le esperaba la prensa que inmediatamente le ha abordado para conocer nuevos datos sobre la pareja del momento. Muy tranquilio, el actor respondía amablemente a los reporteros, a los que sorprendía con sus declaraciones. "Nunca lo escondimos. El amor no empezó en las Maldivas y está yendo bien", revelaba el actor, que durante los primeros meses de su historia de amor nunca se había pronunciado.

Pero las confesiones del actor no se han quedado ahí sino que ha revelado cómo fueron los comienzos de su historia de amor con su compañera de reparto. "Lo más importante es que éramos dos amigos que nos llevamos bien desde el principio y luego algo mejoró. Algunas cosas son especiales, claro pero no puedo explicar mucho", ha contado el actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hande Erçel (@handemiyy)

Hande Erçel también se ha pronunciado sobre su relación

Las palabras de Kerem sobre su relación con la actriz se producen días después de que su chica hablara por primera vez de su historia de amor al ser preguntada por algunos reporteros. Relajada tras haber confirmado su noviazgo después de su viaje a Maldivas, Erçel no ocultaba el buen momento por el que atraviesan. "Todo es muy hermoso", respondía la actriz.

La pareja confirmaba su relación tras su viaje a Maldivas

Aunque los rumores sobre una posible relación entre ellos comenzaron tras el estreno de 'Love is in the air' en julio del año pasado, la pareja siempre se había mostrado muy discreta. Durante todos estos meses, ninguno se había pronunciado al respecto. La pareja ni confirmaba ni desmentía.

Las cosas cambiaron a mediados de abril cuando la pareja era pillada por un fan de la serie juntos en Maldivas. Los rumores cobraban fuerza y se veían obligados a confirmar lo que ya era un secreto a voces. Primero fotos por separado confirmando que estaban en Maldivas, después unos stories con una imagen del otro y unas románticas palabras y, por fin, la esperada foto juntos.

Después de que otro fan publicara unas fotografías juntos de la mano en el aeropuerto, la pareja compartía en sus redes sociales las primeras fotografías juntos. "En medio del océano y solo nosotros dos... perfecto", escribía el actor junto a una romántica imagen de su viaje a Maldivas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kerem Bürsin (@thebursin)

Sigue la historia de amor de Eda y Serkan, en Mediaset

Se han convertido en la pareja del momento y son millones los espectadores que están enganchadísimos a su historia de amor. Eda y Serkan tienen en un sinvivir a sus seguidores (y más ahora que el empresario ha sufrido un accidente aéreo el día de su boda). Como en Mediaset sabemos que ya no puedes vivir sin ellos y estás ansioso por descubrir qué ocurrirá con la pareja, te hemos preparado varias citas a las que no podrás faltar. Cada martes a las 23:00 horas en Telecinco, disfruta de un nuevo capítulo de 'Love is in the air'. Además, de lunes a viernes a las 17:45 y a las 22:00 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity.

Disfruta de los capítulos de 'Love is in the air' en Mitele PLUS