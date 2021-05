Una bahía paradisíaca e islas pintorescas: la escapada romántica Hande Erçel y Kerem Bürsin a Göcek

Mañana a las 23:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

La pareja confirmó su relación durante una escapada a Maldivas hace un mes

¡Hande Erçel y Kerem Bürsin están planeando una nueva escapada romántica! Después de sus vacaciones familiares en Maldivas, la pareja de moda podría disfrutar de unos días de relax aprovechando un parón de tres días en el rodaje de la serie que les ha convertido en las estrellas del momento en Turquía.

Según han publicado varios medios turcos, para estas minivacaciones los protagonistas de 'Love is in the air' han preferido un destino más cercano y sin salir de Turquía. Concretamente se ha decantando por la bahía de Göcek.

El lugar elegido por la pareja poco tiene que envidiar a Maldivas. Göcek es un puerto natural ubicado en golfo de Fethiye y protegido por las boscosas de los Montes Tauro En él se localizan numerosas bahías paradisíacas de aguas cristalinas que forman un paraje natural de gran belleza y varias islas pintorescas rodeadas de aguas turquesas.

El viaje a Maldivas de la pareja

La escapada romántica a Göcek se produce tres semanas después del viaje en el que la pareja por fin a confirmado su relación. Después de meses de rumores y tras ser pillados juntos en el hotel en el que se alojaban, aprovechaban este viaje para confirmar su historia de amor. "Una hermosa vista, en un hermoso lugar con una hermosa mujer", escribía el actor junto a una bonita imagen de la actriz viendo el atardecer.

