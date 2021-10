El embarazo de Eda provoca un grave malentendido, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Es imposible"

Seyfi encontrará el informe médico del embarazo

Eda y Serkan mantienen en secreto el embarazo

Los nuevos capítulos de 'Love is in the air', a las 18:30 horas

Eda, Serkan, Engin y Piril comienzan una nueva etapa en sus vidas. La nueva empresa se pone en marcha y lo hacen por todo lo alto. Una importante cliente confía en ellos. Pero, ¿cómo van a poder llevarlo a cabo sin empleados? La decisión de Piril de utilizar a la familia como falsos empleados traerá un gran malentendido. En el próximo capítulo de 'Love is in the air' veremos como Seyfi y Erdem creen que la señora Aydan está embarazada de dos meses al confundir los bolsos. ¿Cómo acabará este enredo?

Serkan, muy tenso con el embarazo de Eda

Nada más conocer la noticia de que va a ser padre, Serkan obliga a Eda a acudir a una nueva cita con el médico, donde es incapaz de controlar sus nervios. "Estos títulos pueden ser falsos y llega diez minutos tarde. Qué falta de profesionalidad. Esto no ha empezado y tu médico ya nos ha fallado", le dice a Eda, que intenta sin éxito tranquilizarle ante esta nueva paternidad. "Las palabras estar tranquilo y Serkan Bolat nunca van de la mano", le dice el arquitecto al médico, al que intenta convencer de hacer revisiones mucho más a menudo de lo estipulado. "Un mes es demasiado tiempo, deberíamos vernos cada tres días", dice un estresado Serkan. ¿Podrá aguantar Eda la presión de su marido?

No faltes a tu cita con Eda y Serkan

Un nuevo Bolat viene en camino y eso ya está provocando algunos problemillas de pareja. Serkan se ha obsesionado. En apenas unas horas, Eda ya ha podido ver que este embarazo no va a ser sencillo. Y por si fuera poco, su deseo de no contar a la familia que están esperando un bebé traerá más de un malentendido entre sus amigos. ¿Cómo acabará todo esto? ¿Logrará Serkan tranquilizarse ante su próxima paternidad? Si quieres descubrir qué ocurre entre los protagonistas de la serie del momento no puedes faltar a tu cita con ellos. 'Love is in the air' ha entrado en su recta final y no te lo puedes perder. De lunes a viernes a las 18:30 horas, en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS