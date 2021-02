Serkan pone contra las cuerdas a Selin para que rompa con Ferit, en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

Esta noche a las 22:50 horas, un nuevo capítulo en Telecinco

La vida de Serkan se ha convertido en un auténtico caos. Después de que Eda haya anunciado su inminente boda, el empresario está entre la espada y la pared. Si Selin no cancela su boda, el parece abocado a un matrimonio de conveniencia (o no tanto) con Eda. Hay que destruir a la pareja cuanto antes. Y es por eso por lo que empezará a arremeter duramente contra Ferit. En el próximo capítulo de 'Love is in the air' esta noche en Telecinco, el empresario humillará al futuro marido de su ex y tras descubrir que ha comprado la empresa de Kaan volverá a insistir en que debe firmar un contrato prenuncial. ¿Logrará evitar así la boda?

La boda de Eda y Serkan

Pero mientras Selin decide si seguir o no adelante con su matrimonio, Serkan y Eda están metidos en un buen lío por culpa de la florista, a la que no se le ha ocurrido mejor idea para intentar llevar al límite a la ex del empresario que decirle que ellos también están a punto de contraer matrimonio.

Y ahora no les queda más remedio que seguir adelante con una boda falsa. Pero antes, hay que organizarlo todo y es ahí donde Eda jugará un papel fundamental para hacerla dudar y que rompa con Ferit. "Me dijo que eras la mujer perfecta, que eras inteligente, compasiva y fuerte. Perfecta. Mi lógica me dice que no te quiere y yo estoy muy enamorada de él. ¿No es eso lo que importa?" ¿Conseguirá que cancele su boda?

Sin embargo, las cosas podrían cambiar rápidamente. Cuando Serkan ve a Eda vestida de novia se queda impactado. ¿Le hará replantearse su futuro con Selin?

