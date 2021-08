La segunda temporada arranca con el reencuentro Eda y Serkan cinco años después

La pareja no pudo superar la enfermedad de Serkan y se acabó separando

Cada tarde a las 17:45 horas, un nuevo capítulo de la segunda temporada de 'Love is in the air'

La historia de amor de Eda y Serkan ha cerrado una etapa. La primera temporada de 'Love is in the air' llegaba a su fin con una escena realmente dramática. Eda encontraba los informes médicos de Serkan y descubría que tenía un tumor cerebral. La vida de la pareja sufría un un duro revés. Después de unos meses muy complicados por la pérdida de memoria del empresario, ahora tendrían que afrontar una enfermedad que podría acabar con su sueño de formar una familia.

La situación era dramática y a juzgar por lo ocurrido en los primeros capítulos de la segunda temporada, la pareja sufrió mucho más de lo imaginaban durante la enfermedad y su relación no pudo aguantar. En Divinity estamos en estos momentos en un auténtico sinvivir (sobre todo al descubrir que en estos cinco años Eda se ha convertido en madre y Serkan lo ignora) y no paramos de darle vueltas a lo que puede ocurrir entre ellos a partir de ahora. Las posibilidades son infinitas y por eso queremos saber qué opinan los fans de 'Love is in the air' sobre el futuro de la pareja de moda en Mediaset. ¿Qué crees que va pasar en la segunda temporada?

El reencuentro de Eda y Serkan tras cinco años separados

La enfermedad de Serkan lo cambió todo. Eda y Serkan pusieron fin a su relación y empezaron una nueva vida. Lo que no imaginaban ninguno de los dos es que cinco años después, sus vidas volverían a cruzarse gracias a un proyecto en común. Con los sentimientos a flor de piel, se producía el esperado reencuentro. Sin embargo, las cosas no salieron como esperábamos.

Kiraz, un personaje clave en la segunda temporada

Y mientras Eda y Serkan intentan seguir sus vidas, un nuevo personaje ha aparecido en 'Love is in the air' y marcará el futuro de la pareja. Kiraz, la hija de la paisajista y su gran secreto, ha entrado en escena y pese a los intentos de su madre por mantenerla lejos de su padre, el encuentro entre ambos ya se han producido. ¿Qué pasará cuando el empresario descubra la verdad?

El accidente que lo cambió todo

La noticia de la enfermedad de Serkan llega apenas unas semanas después de que el empresario haya recuperado la memoria y haya puesto punto y final a varios meses de infierno para Eda, que perdía al amor de su vida por culpa de un accidente de avión el mismo día que iban a darse el 'sí quiero'.

Durante dos meses, el empresario estuvo desaparecido. Sin embargo, no estuvo solo. Selin se encargó de cuidarle y de contarle su versión sobre lo ocurrido con Eda, a quien el empresario no recordaba. El año que había vivido con ella había desaparecido de su memoria y su ex no desaprovechó el momento.

Por suerte, una pelea callejera hacía que todo volviera a su sitio. Los esfuerzos de Selin por mantener lejos a Eda y Serkan y el plan de Deniz para casarse con ella no funcionaron. Poco antes de la boda, el empresario recobraba la memoria y la pareja regresaba al mismo punto en el que se quedaron. "Me acuerdo de ti y de mí, de nuestro amor y de lo mucho que te quiero", le decía el empresario tras irrumpir en su boda con Deniz.

La historia de amor de Eda y Serkan, continúa en Divinity

Después del duro final de la primera temporada y el complicado avance de la segunda, 'Love is in the air' sigue en Divinity. Si quieres descubrir qué ocurrirá con Eda y Serkan, no puedes faltar a tu cita diaria con ellos. De lunes a viernes a las 17:45 horas, solo en Divinity.

Disfruta de los capítulos de 'Love is in the air' y de tus series favoritas en Mitele PLUS