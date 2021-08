Maya Başol es Kiraz en la segunda temporada de 'Love is in the air'

Aún estamos procesando el giro de 180 grados en esta segunda temporada de ‘Love is in the air’, pero sin duda el gran cambio tiene nombre propio y es el de Kiraz, la hija de Eda con la que todos nos hemos quedado en shock. Su desparpajo y su increíble parecido a su madre no ha dejado a Serkan Bolat indiferente y desde luego a nosotros tampoco. Maya Başol es la pequeña que se pone en la piel de la desvergonzada Kiraz pero, ¿Cómo es Maya en la vida real?

Maya Başol nació en Estambul en el año 2015. Y, pese a su corta edad, lleva toda su vida dedicada al mundo de las redes sociales y la moda. Sus primeros trabajos comenzaron en 2016, cuando apenas tenía un año de vida, aunque siempre bajo la supervisión de su madre, Asya Başol, que es también la que maneja las redes de la joven estrella. El perfil de Instagram que ambas comparten cuenta con 1,3 millones de seguidores. Y puede que en unas semanas tengan que compartir estos seguidores con alguien más. Así anunciaba la familia que ¡próximamente Maya tendrá una hermana pequeña!

Del padre de la joven ‘influencer’ no se conoce demasiado. Emrah Başol es cofundador de una empresa de marketing y publicidad que, curiosamente, trabaja con alguna empresa española.

Aunque Maya haya comenzado su carrera profesional tan pronto, sus padres intentan que siga llevando una vida lo más normal posible y compagina los rodajes con sus estudios, que acaba de comenzar. En una situación parecida se encuentra una de sus mejores amigas, Lavinya Ünlüer, a la que también conocemos en España como Kayra, la hija de Nejat en ‘Mi mentira más dulce’.

Kiraz en ‘Love is in the air’, su gran oportunidad

Pese a su larga experiencia delante de las cámaras, su papel en 'Love is in the air' es su debut en televisión y, como hemos podido comprobar, no se le da nada mal. Además, este papel ha conseguido catapultar a la pequeña a la fama y hacerse un hueco en el panorama audiovisual de su país. Según varios medios turcos, la razón por la que Maya fue la elegida para el papel de Kiraz es su gran parecido a su madre en la ficción, Hande Erçel.

