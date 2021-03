Hande Erçel gana el juicio contra el influencer que la llamó 'cara pan': el acusado le pagará 23.000 euros

El acusado tendrá que pagar a 23.000 euros a la actriz

Después de varios meses de litigio, Hande Erçel ha ganado su batalla judicial contra Lütfü Alp Kılınç, un popular influencer turco al que la actriz demandó por compartir varias fotografías suyas y llamarla 'cara de Bazlama' (lo que equivaldría a llamarla 'cara pan') en sus redes sociales. La protagonista de 'Love is in the air' interpuso una demanda al considerar que se burlaba de ella en varios vídeos y que estas publicaciones violaban sus derechos personales y humillaban sus características físicas, puesto que el bazlama es un pan típico de la región de Anatolia que se caracteriza por ser plano y redondo.

Según han publicado varios medios turcos, el acusado deberá pagar aproximadamente 23.000 euros como indemnización a la actriz por sus comentarios vejatorios. Además, el juez ha ordenado que se cierre la cuenta de Instagram desde la que se hicieron los comentarios ofensivos hacia la protagonista de 'Love is in the air'.

La defensa aseguraba que no tenía intención de insultarla

El juez no ha considerado creíble la versión de la defensa del acusado, que ha asegurado que no tenía intención de ofender a la actriz. "El pan Bazlama es un pan popular, es decir, una bendición, el uso de esa expresión nunca tuvo el propósito de insultar a la señora Hande. La comparación se hizo de una manera humorística, dada que la belleza del rostro de Hande Erçel es conocida por todos", aseguraron durante el juicio.

