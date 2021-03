Eda le declara la guerra a Serkan, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Si quiere, que huya él"

Han roto pero Eda no tienen intención de salir de la vida de Serkan. Apoyada por el nuevo socio, la florista tomará una importante decisión que cambiará todo en el próximo capítulo de 'Love is in the air'. "Ya habéis roto, ya es agua pasada, ¿de verdad vas a dejar que te deje sin trabajo? Tienes mucho talento y no quiero perderte como colaboradora. Trabaja para mí. Piensa en todas las oportunidades que tendrás después de haber trabajado conmigo", le dirá Efe Akman.