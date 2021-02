Esta noche a las 22:00 horas, un nuevo capítulo en Telecinco

Esta noche, Serkan tendrá que afrontar la realidad y decidir si le cuenta a Eda la verdad

Todo ha saltado por los aires y estamos absolutamente desolados. Ahora que la relación de Eda y Serkan se había hecho realidad y ellos empezaban a planear un futuro juntos en Roma, el pasado se ha vuelto en su contra y le ha estallado en la cara al empresario. "Yo era un hombre ambicioso y recibimos muchos proyectos. Tuvimos que subcontratar gente para llevarlos a cabo y no tuve tiempo de controlar cada uno de ellos. La mayoría se hicieron muy bien pero uno de ellos... Hubo un accidente y el muro e carga cayó sobre los que estaban dentro. Aquella familia falleció. Esas dos personas tenían una hija que no estaba con ellos. Busqué a esa niña para pedirle perdón pero no la encontré. Su tía decidió cambiarle el apellido. Acabo de encontrarla. Esa niña es Eda", le dice Alptekin a su hijo, que ve como su futuro con la mujer de su vida se desvanece.

Eda y Serkan planeaban vivir juntos en Roma

La confesión del padre de Serkan se produce apenas unas horas después de que el empresario y su novia confesaran a sus familias su nueva situación. "Eda y yo estamos enamorados y somos pareja y os agradecería que la trataseis con el respeto que merece", les dice a sus padres, que intentarán, junto a la tía de Eda, poner trabas a la relación imponiéndoles algunas normas de obligado cumplimiento que podrían ponerles en una situación un tanto incómoda a ambos.

Sin embargo, nada ni nadie parece que pueda separarlos en estos momentos. ¡Y mira que el nuevo socio les ha llevado a una situación límite recordándole a Eda lo importante que es que siga con sus estudios! "Quiero centrarme en mis estudios. Voy a irme en dos meses y no quieres venir porque adoras tu trabajo. Lo estás retrasando porque aquí está todo lo que te importa", le dirá florista a su novio.

Lo que no imagina Eda es la gran sorpresa que le tiene preparada. "He alquilado un piso en Roma y una oficina. Me han llegado algunos curriculums. No puedo vivir sin ti", le dice el empresario a su chica sin imaginar la que está a punto de venírsele encima. ¿Por qué ha tenido que estallar la bomba ahora?

El futuro empresarial de Serkan, en peligro

Y mientras, Eda y Serkan piensan en su futuro, el nuevo accionista parece que oculta algo y que tiene sus propios planes para la empresa. "Tengo el 45% de las acciones. Puedes venir cuando quieras", le dice a alguien por teléfono. ¿Quién estará a punto de entrar en escena?

