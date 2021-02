El próximo martes podrás disfrutar de un nuevo capítulo de estreno, en Telecinco

Cada tarde a las 16:45 horas, tienes una cita con Serkan y Eda en Divinity

Hande Erçel y Kerem Bürsin son la pareja protagonista de 'Love is in the air'

Estamos en shock. Pensábamos que tras salir a la luz el trágico error del padre de Serkan podían pasar muchas cosas pero nunca imaginamos que sería el propio empresario el que acabaría con todo. Y es el pobre Serkan ha sido incapaz de asimilar la situación y convencido de que Eda jamás podría perdonarle ha preferido ser él quien diera el paso y acabar con su amor en 'Love is in the air'.

Y lo ha hecho con una gran mentira que ha destrozado el corazón de Eda. Bloqueado por el giro inesperado que ha dado su vida justo en el momento que creía haber encontrado a la mujer de su vida, Serkan le ha asegurado que la relación no funciona y para él siempre el trabajo será su prioridad. "La relación que empezó aquí mediante un contrato, aquí debe terminar. Para mí, mi carrera y mi trabajo es lo más importante. Lo siento Eda. Si esta relación continúa yo lo perderé todo. Mi trabajo mi carrera y a mí mismo. Lo sabías, siempre lo has sabido. Sigo siendo el mismo que el día que me conociste. Soy así, tú misma lo dijiste. Un robot insensible".

Incapaz de entender lo que está ocurriendo y qué es lo que ha cambiado en tan solo unos días, Eda se queda en shock. "Me dijiste que habías cambiado. Me he enfrentado a mí tía, a mis amigas y a todo porque confíe en ti. Termina justo al empezar. Terminaré de la misma forma que empecé. Te odio con toda mi alma Serkan Bolat", le dice a su ex.

Pero la florista no podrá dejar así las cosas. Horas después de su ruptura, regresa a su casa para enfrentarse al empresario. "¿Quién te crees que eres? No pienso dejar que me arruines la vida otra vez. Ayer me decías que me amabas, me compraste una estrella. Eres cobarde, egoísta, infantil... Te da igual todo el año que me has hecho pero veremos quien acaba peor. Ya existía antes de ti y seguiré haciéndolo y no podrás reemplazarme por nadie, no lo olvides".

Consciente de lo ocurrido y del terrible momento que está viviendo Eda, la madre de Serkan intenta consolarla. "Sé que estás enfadada pero créeme. Lo siento muchísimo. Siento todo el daño que te ha hecho. Perdónale. Eres una chica joven, lista y fuerte. Y además preciosa. Ahora te parece imposible pero saldrás de esta y la felicidad verdadera llamará a tu puerta. Llegará, te prometo que ese día llegará", le dice a Eda, que le dedica unas duras palabras a la madre de su ex. "Le entregué mi corazón y él me lo ha arrancado. Debería preguntarse de qué modo educó a su hijo para que se convirtiera en el monstruo que es ahora".

Serkan pierde los papeles

Pero la verdad, esto se veía venir. Tras descubrir el terrible secreto del pasado de su padre, Serkan fue incapaz de asimilar la nueva situación. "No puedes continuar con Eda, no se construye un futuro con mentiras y secretos. Te harás daño a ti y le harás daño a ella... La más inocente en esta historia es Eda y tú eres el segundo. A veces la familia es una gran carga que se lleva a la espalda y tenemos que llevarla. Seguro que harás lo correcto."

La situación le desborda de tal manera que Serkan llega incluso a perder los papeles después de un encontronazo con el nuevo socio, que poco a poco va tomando posiciones dentro de la empresa y al que Eda parece muy unida. "¿Por qué tienes que ser tan buena persona? Siempre tratas de llevarte bien con todo el mundo. En esta vida no hay nada bueno ni hay nada digno de ser amado. Vives la vida sumida en sueños irreales pero el mundo no es así. Las mentiras y la maldad llenan este mundo. Me pone enfermo que te comportes como un ángel en un mundo que está tan podrido", le dice Serkan, que acaba dejándola con la palabra en la boca. "La soledad es lo que más me beneficia siempre".

No faltes a tu cita con Eda y Serkan