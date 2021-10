Se está hablando mucho sobre el posible fichaje de Kerem Bürsin como nuevo James Bond

¿Será el protagonista de 'Love is in the air' el nuevo agente 007?

El actor turco nos ha respondido en exclusiva durante su encuentro con Divinity

Lo de Kerem Bürsin ha sido un fenómeno sin precedentes. Y con esto nos referimos a su visita a nuestro país, concretamente a Gran Canaria, para conocer de cerca a sus fans españoles, que son muchísimos. También a nosotros, a Divinity, que pudimos estar con él en exclusiva para hablar largo y tendido sobre su pasado, su presente y su futuro. Entre los temas que trató nuestro compañero Adolfo Rodríguez en este encuentro que ha arrasado en redes debía estar la actualidad, y con esto nos referimos al posible fichaje del protagonista de 'Love is in the air' como nuevo agente 007. ¿Será nuestro galán de telenovelas favorito quien ocupe el hueco que acaba de dejar libre Daniel Craig después de quince años dando vida a James Bond? Tenemos la respuesta.

Después de que se anunciase que 'No Time to Die', la última cinta de la saga, sería el fin de un ciclo y supondría un cambio de intérprete, se abrieron apuestas. Se planteó que un personaje como este, el espía más famoso de la historia del cine, quizá merecía una renovación más sustancial. Sí, el estereotipo de inglés encorbatado, seductor, aficionado al whiskey e imprevisible está claro pero, ¿por qué no un giro (más) de tuerca?

A lo largo de los últimos meses se ha debatido sobre si 007 debería ser dentro. Aquí entró Idris Elba como cabeza de quiniela. También se propuso que fuese una mujer. Ojalá Ana de Armas, nuestra representante como chica Bond en la última película de James Bond, dándonos más minutos de metraje en un nuevo film. Pero también se planteó, sobre todo desde nuestro país, que el fichaje viniese de Turquía. Y sí, el favorito para darle vida era Kerem Bürsin.

La rotunda respuesta de Kerem Bürsin a si será el nuevo James Bond

Algo sobrepasado por la cantidad de titulares que ha generado esta posibilidad, que sería su salto definitivo a nivel internacional después del macroéxito de 'Love is in the air', el hombre que está detrás de Serkan en la serie empezó dándonos las gracias a nosotros, sus fans, por haberle elegido a él como el candidato del pueblo. "Es muy guay, y quiero agradecérselo a todos los que lo están diciendo, que sobre todo vienen de España", reivindicó, siguiendo el consejo de su familia de devolver todo el cariño que está recibiendo. Sin embargo, su postura al respecto fue bastante contundente (y sensata): "No sé si el mundo está preparado para un James Bond turco".