Entrevista exclusiva a Kerem Bürsin: "Mi familia es mi sostén, no les importa mi fama"

Te ofrecemos íntegra la entrevista exclusiva que nos concedió Kerem Bürsin durante su paso por España

Hablamos con el actor turco de su pasado, de la serie, de su posible futuro como 007, de sus fans y de su compromiso social

Kerem Bursin es el hombre del momento. No cabe la menor duda. Desde que el fenómeno de las telenovelas turcas llegara a nuestro país con las primeras ficciones emitidas en Divinity, como ‘Kara Sevda’, ‘Sühan’ o ‘Erkenci Kus’, muchas han sido las caras que se nos han quedado grabadas a fuego: Neslihan Atagul, Demet Ozdemir, Burak Oszivit, Can Yaman, Hande Erçel… Y por supuesto, Kerem. Vivimos deseando la llegada de un nuevo capítulo, no paramos de comentar las tramas en redes sociales y hasta ojeamos las nuevas publicaciones de nuestros actores favoritos en busca de nuevos detalles sobre su vida real. Están arrasando en todo el mundo y también lo hacen con nuestras horas de sueño, que cada vez son menos ansiando la llegada de una nueva boda o la confirmación de un embarazo.

De hecho, el mundo se paralizó hace unos meses con el anuncio oficial de la visita de un nuevo galán turco a España: “El protagonista de ‘Love is in the air’ será el embajador de la nueva edición de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida”. Desde entonces, no he parado de recibir mensajes privados en mis redes sociales preguntando por los detalles del viaje y solicitando un encuentro con él.

¿La presión? Por las nubes. El fandom quería una entrevista como la que vivimos en su día con Can Yaman en las instalaciones de Mediaset España, así que trabajé de la mano del equipo de comunicación de Ifema y Pelonio para conseguirlo. Semanas después de intercambiar decenas de correos electrónicos y llamadas telefónicas, se hizo oficial: “Vas a entrevistarlo y lo vas a hacer de manera exclusiva”.

La entrevista a Kerem Bürsin, desde dentro

La cita fue en el Seaside Gran Hotel Residencia de Gran Canaria. Allí estaban reunidas una centena de fans esperando a que Kerem Bursin saliese a hacerse selfies con ellas y recogiera los regalos que habían traído desde todos los rincones de las islas e, incluso, de Madrid, Valencia o Barcelona.

Me desearon suerte y también aprovecharon la oportunidad para darme algún consejo, recordarme detalles sobre su vida que les parecía interesante que tuviera en cuenta y, sobre todo, advertirme que no preguntara sobre temas íntimos y personales. Mi respuesta: “Pueden estar tranquilas, no voy a preguntarle sobre su relación con Hande. La finalidad de esta entrevista es otra”.

Creo que nadie se esperaba lo que ha pasado con 'Love is in the air'

Ya en el hall del hotel se respiraba tranquilidad. Contaba con un personal extremadamente atento y unas instalaciones de lujo que, según dicen por ahí, también ha disfrutado Georgina Rodríguez en algunas de sus visitas a Gran Canaria. No perdía detalle durante el recorrido hasta la habitación: adosados altísimos, balcones con vistas a las Dunas de Maspalomas, jardines muy amplios que impedían ver a los vecinos, huéspedes que miraban con caras de asombro por que no entendían por qué tanta cámara… Allí se estaba en la gloria. Nada podía salir mal.

Así es en persona el protagonista masculino de 'Love is in the air'

Mientras tanto, el actor y el equipo esperaban para empezar en el set improvisado que habían preparado en la terraza de su propia habitación. Gunfer y su tío Oguz se acercaron y me dieron un abrazo acompañado de un “trátamelo bien, por favor”. ¡No podía ser de otra manera!

Desde que le conté a Kerem que mi intención con esta entrevista exclusiva era conocerle un poco mejor, homenajear a las fans y que todo lo haríamos de la manera más informal posible y con toques de acting, se mostró a favor de obra y lo puso todo facilísimo: “Cuenta con ello”.

Kerem es un hombre de mundo. Desde muy pequeño ha vivido en países como Reino Unido, Emiratos Árabes, Estados Unidos o Indonesia, donde dice que ha vivido algunos de los momentos más bellos. El trabajo de su padre, dedicado toda una vida al sector petrolero, le ha hecho experimentar cambios que le han convertido en una persona cosmopolita y amante de las distintas culturas. Todo esto lo ha vivido en familia, de quienes asegura que se sienten muy orgullosos del éxito personal y profesional que está viviendo en la actualidad.

Como dato curioso: recuerda que antes de ser actor fue chófer de la actriz de Hollywood Margot Robbie, “quien todavía no era famosa, como él, y la llevó a hacer audiciones durante tres semanas”. Sobre la petición de las fans y su posible papel como Agente 007 en la saga James Bond cree “no saber si el resto del mundo está preparado para que eso ocurra”.

Un galán turco comprometido

El actor que da vida a Serkan Bolat en ‘Sen Cal Kapimi’ nunca ha dudado en mostrarse en público como aliado del feminismo y otras luchas, ya que considera que “como personaje público y con cierta influencia debe tratar este tipo de conversaciones en sus diferentes plataformas para concienciar a las generaciones venideras”.

Un chico de apenas 34 años que ha dejado huella por su activismo social y su indudable cercanía que también ha dejado huella en el set de rodaje de ‘Love is in the air’, del que asegura echar de menos absolutamente todo.