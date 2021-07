Cada martes a las 23:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

'Love is in the air' es la serie del momento y sus protagonistas (no solo Hande Erçel y Kerem Bürsin sino todo el elenco) se han convertido en los actores del moda de Turquía. Su fama se ha disparado dentro y fuera de su país, donde han conseguido una fama que nunca hubieran imaginado.

Por supuesto, España no es ajena a este fenómeno. Ahora Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Başak Gümülcinelioğlu, Melisa Döngel, Bige Önal o Çağrı Çıtanak se han convertido en auténticas estrellas en nuestro país. ¡Aquí ya no solo nos interesa Hollywood! Los actores turcos son en este momento los nuevos ídolos de masas. Sus fans se han multiplicado, sus seguidores en redes han aumentando y cualquier cosa que hagan o digan es noticia.

En Divinity hemos querido volver la vista atrás y saber cuánto sabes realmente de estos actores y si eres tan fan como dices del reparto de la serie del momento. Hemos rebuscado en sus redes sociales y hemos recuperado algunas tiernas imágenes de su infancia. Aquellos niños que soñaban con ser actores y que nunca hubieran imaginado este éxito arrollador son ahora los protagonistas de tu serie favorita. ¿Eres capaz de reconocerlos?

La cuenta atrás ha comenzado. El día de al boda de Eda y Deniz ha llegado y todo está por decidir. Ajena a los planes de su amigo de la infancia, Eda dejará su futuro en manos de Serkan, que destrozado por la inminente boda de la florista e incapaz de recordar, decide renunciar a interponerse entre el futuro matrimonio. "No quiero hablar más", le dirá a su madre en el próximo capítulo de 'Love is in the air'.

