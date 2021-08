El miedo de Hande Erçel y Kerem Bürsin: la pareja teme que puedan echarles mal de ojo

La pareja luce unas pulseras con cuentas contra el mal de ojo

Hande Erçel y Kerem Bürsin están disfrutando de unos días de descanso en Muğla

Puedes disfrutar de la segunda temporada de 'Love is in the air', de lunes a viernes a las 17:45 horas

El miedo de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha salido a la luz. Ha sido la protagonista de 'Love is in the air' la que en su última publicación ha desvelado que la pareja tiene miedo a que alguien pueda echarles mal de ojo y han encontrado la forma de protegerse y evitar cualquier desgracia.

Aunque la actriz no ha contado abiertamente su miedo sí lo ha mostrado a través de uno de los detalles que vemos en las imágenes que ha subido a su perfil de Instagram. En la última imagen en la que se ven las manos de la pareja protagonista de 'Love is in the air', que está disfrutando de unos días de descanso en Muğla, vemos como ambos lucen unas pulseras con cuentas contra el mal de ojo. "Fuera de lo común", es el texto que acompaña la publicación, en la que también vemos un emoji de un hada (lo que podría ser un guiño a la relación de sus personajes en la ficción).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hande Erçel (@handemiyy)

Unas vacaciones de lujo en Muğla

Después de disfrutar de unos días con sus amigas en Bodrum, Hande Erçel se ha escapado hasta Muğla con Kerem Bürsin. La pareja está pasando unos románticos días en el resort de lujo Six Senses Kaplankaya, situado en una ubicación privilegiada en plena naturaleza y que dispone de un spa de 10.000 metros cuadrados, playas privadas, una amplia oferta de restauración y vistas panorámicas al mar Egeo desde alguna de sus habitaciones.

La segunda temporada de 'Love is in the air', en Divinity

La segunda temporada de 'Love is in the air' tiene a los fans en un sinvivir. La verdad sobre la identidad de la pequeña Kiraz está a punto de ser descubierta y la historia de amor de Eda y Serkan podría dar de nuevo un giro de 180º cuando el empresario descubra que le han mentido durante cinco años. ¿Qué pasará cuando lo descubra? Si quieres averiguar qué pasa entre los protagonistas de la serie del momento y cómo afecta esta nueva realidad a su relación, no puedes faltar a tu cita diaria con 'Love is in the air'. De lunes a viernes a las 17:45 horas, un nuevo capítulo de la segunda temporada en Divinity. ¡No te lo pierdas!

