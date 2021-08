Eda y la pequeña Kiraz acompañarán a Serkan a su casa en Estambul

La florista se plantea si contarle a Serkan que Kiraz es su hija

Eda ha puesto en marcha su plan. Tras recordar que no tiene preparada la presentación del proyecto del hotel decide marcharse con Serkan a Estambul. Pero no irá sola. La pequeña Kiraz irá con ella. "Es una excusa, me llevo a Kiraz. Tal vez si pasan tiempo juntos pueda ver las cosas más claras", le dice a Melo, a quien ha confesado su intención de poner a prueba a su ex para decidir si contarle que es el padre de la pequeña.

Sin embargo, el viaje a Estambul quizá no haya sido buena idea. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', Eda empezará ha mostrarse un tanto incómoda con la situación. "No me ha sentado bien venir pero al menos he visto que sigues siendo un adicto al trabajo", le dice a Serkan, al que no le pasará desapercibido su extraño comportamiento "¿Qué pasa? Pareces nerviosa. Si has dejado la piscina y has venido conmigo, tú eres tan adicta al trabajo como yo", le dice a Eda, a la que ve de una manera muy diferente. "Sí que has cambiado. Tengo frente a mí a una mujer de negocios".

Eda pone a prueba a Serkan

Pero el plan de Eda comenzó mucho antes del viaje a Estambul. Aprovechando que Serkan se tomaba el día libre con la intención de demostrarle que el trabajo ya no era su prioridad en la vida, Eda decide enviar a la pequeña Kiraz con él a la piscina para ver cómo se maneja con ella y si es capaz de establecer una relación con la niña que le demuestre que podría ser un buen padre. Y las cosas no salen como ella espera, al menos al principio. Serkan tienen más de un problema para peinar a la pequeña.

Pero la niña no irá sola. Eda va a la piscina y allí tendrá lugar la conversación que podría destapar la gran mentira de la joven. Después de que su ex asegurara que la niña se parecía más a ella que a su madre, Melo dirá la frase que podría hacer saltar todo por los aires. Cuando el empresario le dice que debería tener más cuidado e impedir que la niña andara descalza, Melo pronuncia una frase que le deja totalmente descolocado. "Mi querido excuñado ¿te preocupa tu hija?" ¿Cómo saldrá de este atolladero?

Aydan y Engin intentan descubrir la verdad

Mientras Eda decide si contarle o no la verdad a Serkan, Engin y Aydan siguen con su investigación. Por un lado, el amigo del empresario le pide a Erdem que le arranque un pelo a Kiraz con la intención de hacer una prueba de ADN y descubrir si es hija de su amigo. Por su parte, Aydan busca la forma de conseguir pruebas que confirmen sus sospechas después ver la fecha de nacimiento de la niña.

La segunda temporada de 'Love is in the air', en Divinity

