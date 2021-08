Hande Erçel, tras siete años de intenso trabajo, hace un parón y alarga sus vacaciones: "Quiero descansar"

La actriz ha disfrutado de unos días de vacaciones con sus amigas en Bodrum

Hande Erçel se mudará a Los Ángeles para seguir formándose

No faltes a tu cita con Eda y Serkan: de lunes a viernes a las 17:45 horas en Divinity

Después de un periodo de intenso trabajo, Hande Erçel, la protagonista de 'Love is in the air', está de vacaciones y tiene intención de seguir así durante un largo tiempo. Aunque según ha trascendido en los próximos meses pondrá rumbo a Los Ángeles para seguir formándose con la hermana de Blake Lively y mejorar su inglés con la intención de abrirse la puerta de proyectos internacionales, ahora la actriz va a tomarse unas largas vacaciones.

Y es que Hande está agotada. El ritmo de trabajo que ha llevado durante los últimos años y especialmente desde que empezó a rodar 'Love is in the air' ha supuesto un desgaste importante y ha llegado el momento de parar y disfrutar. Así lo ha manifestado recientemente. "Estoy de vacaciones. Estuve trabajando durante 58 semanas, solo tuve 15 días de descanso y estuve en las Maldivas por seis días. Llevo trabajando sin parar durante siete años antes de esto y esta vez quiero descansar durante 1 ó 2 meses".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hande Erçel (@handemiyy)

La actriz borra su posado más sexy de sus redes sociales

Aprovechando sus vacaciones, la actriz y sus amigos celebraron el cumpleaños de una de las chicas de la pandilla, Dilara Fındıkoğlu. Una celebración que no estuvo exenta de polémica por el look elegido por la actriz. Un short vaquero (que en algunas fotos aparece desabrochado) y un body rojo con un llamativo diseño (una sola manga y que en el otro lado solo tapaba el pecho) provocó un sinfín de comentarios. Aunque muchos de sus fans alabaron el estilismo elegido por la actriz y su belleza, muchos otros criticaron el provocativo look. Finalmente, ante la controversia generada, la actriz ha borrado el post.

No faltes a tu cita con Eda y Serkan

La historia de amor de Eda y Serkan está en un momento decisivo. Después de cinco años y aunque fue é quien echó a la florista de su vida, el empresario se ha propuesto recuperarla. "Todavía podemos ser felices", ha dicho. Sin embargo, el gran secreto que Eda ha mantenido durante este tiempo les separa y supone un grave obstáculo a su felicidad. ¿Qué pasará cuando Serkan descubra la verdad sobre la pequeña Kiraz? Si quieres descubrirlo no puedes faltar a tu cita diaria con 'Love is in the air'. De lunes a viernes a las 17:45 horas, en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS