Hande Erçel planea mudarse a Los Ángeles tras el fin de 'Love is in the air': "Quiero alejarme y formarme"

Acaba de empezar la segunda temporada de 'Love is in the air' en España pero en Turquía la grabación de la serie ha llegado a su fin. Los actores han grabado esta semana el último capítulo y se han despedido definitivamente de los personajes que les han convertido en estrellas a nivel mundial. Y como no podía ser de otra manera, lo han hecho por todo lo alto y con la emoción a flor de piel, tal y como hemos podido ver en las redes sociales.

Comienza ahora una nueva etapa para los actores que han participado en este proyecto. Seguramente habrá un antes y un después en sus carreras tras haber formado parte de fenómeno internacional que les ha cambiado la vida y que, a muchos de ellos, les ha brindado la oportunidad de darse a conocer fuera de las fronteras de su país. El trabajo ha sido muy intenso. Durante más de un año, el equipo se ha visto inmerso en una gran vorágine y ha llegado el momento de tomarse un respiro.

Esa es al menos la intención de Hande Erçel, que ha contado en una declaraciones a 'Vatan Magazine' que piensa tomarse un tiempo de descanso. "Quiero alejarme un poco, adquirir nuevas habilidades, tener nuevas experiencias. Quiero dedicar tiempo a la formación y mejorar", ha contado la actriz.

Pero esa formación no parece que la vaya a recibir en Turquía. Según ha trascendido, la actriz planea instalarse en Los Ángeles para asistir a clases de interpretación con Lori Lively, hermana de Blake Lively. Pero además de mejorar sus habilidades como actriz, la protagonista de 'Love is in the air' pretende perfeccionar su inglés, lo que le abriría las puertas de cara a participar en películas y series internacionales.

¿Acompañará Kerem Bürsin a su novia?

De confirmarse el traslado de la actriz a Estados Unidos, la gran pregunta es si Kerem Bürsin la acompañará y regresará a sus inicios. Y es que el actor ya ha vivido en Estados Unidos. Allí se trasladó con su familia a los 12 años debido al trabajo de su padre (es ingeniero en una importante petrolera) y fue allí donde descubrió su pasión por la interpretación, la cual le llevó a mudarse a Los Ángeles (la ciudad a la que parece que podría mudarse su novia) para probar suerte y dar sus primeros pasos como actor.

La segunda temporada de 'Love is in the air', en Divinity

Aunque en Turquía la serie está a punto de despedirse, en España todavía nos queda mucho por delante. La segunda temporada de 'Love is in the air' acaba de arrancar en Divinity y lo ha hecho con muchas sorpresas. Eda y Serkan ya no son pareja y han pasado cinco años desde que se vieron por última vez. ¡Y ese lustro ha dado para mucho! El gran giro de guion de esta nueva etapa de la pareja ha llegado de la mano de la florista, que es madre de una niña y le ha ocultado a Serkan la existencia de la pequeña Kiraz. ¿Qué pasará cuando el empresario descubra la verdadera identidad de la pequeña? Si quieres descubrirlo no puedes faltar a tu cita. De lunes a viernes a las 17:45 horas, los nuevos capítulos de 'Love is in the air'. ¡No te lo pierdas!

