Hande Erçel: "No tengo perfiles falsos en redes, tengo un amigo que espía a los demás por mí"

En un momento en el que las redes sociales se han convertido en una herramienta indispensable y en un espacio de interacción personal y en el que compartir información, muchos rostros conocidos se han creado perfiles falsos para preservar su intimidad y poder ver qué pasa en el mundo sin que nadie se fije en ellos. Sin embargo, otros tienen otra forma de pasar desapercibidos. Hande Erçel ha confesado en una entrevista concedida a Ibrahim Selim que ella no es de las que se esconde en una falsa identidad.

No tener cuentas con otros nombres no es impedimento para investigar en las redes. La protagonista de 'Love is in the air' tiene un método igual de eficaz para saber qué hacen algunas personas y acecharles. "Tengo un amigo que lo mira por mí. Por esta razón no utilizo cuentas falsas en redes sociales".

La manía de Hande Erçel

Pero esa no fue la única confesión de la novia de Kerem Bürsin en el plató de 'Esta noche con Ibrahim Selim'. Ante la mirada sorprendida del presentador del show, la actriz reveló una peculiar manía. "Tengo la costumbre de triangular todo. Cuando hago algo, siempre lo hago tres veces. Si ves que cuento mis dedos, entonces estoy triangulando algo en secreto en ese momento", contaba entre risas.

Su relación con su sobrina

A través de sus redes sociales, Hande Erçel nos ha hecho partícipes de la especial relación que tiene con sus sobrina Mavi, hija de su hermana Gamze. "Es la mejor sensación que he tenido en mi vida. Por supuesto, todavía no he experimentado la sensación de maternidad, pero tu sobrino era otra cosa. La veo una vez a la semana y cuando lo veo, ha cambiado" contaba demostrando el inmenso amor que siente por la pequeña.

Aunque Hande Erçel ya era un rostro conocido para los espectadores de Divinity gracias a su participación en 'Hayat: amor sin palabras', su papel de Eda en 'Love is in the air' la ha convertido en una de las actrices más populares del momento.

Su historia de amor con Serkan y la complicidad que los actores derrochan dentro y fuera del set de rodaje, los ha convertido en la pareja de moda. Es oficial. Estamos enganchadísimos a esta historia de amor que nos tiene en un sinvivir. ¡Y desde que empezó la segunda temporada en Divinity más!

Después de muchas idas y venidas y cuando parecía que la pareja era capaz de superar cualquier obstáculo, la enfermedad de Serkan terminó por separarlos. La pareja empezó entonces caminos diferentes sin imaginar, que cinco años después el destino volvería a cruzar sus vidas. Así arranca la segunda temporada de 'Love is in the air', que además trae una gran sorpresa (secreto) consigo. ¡Eda es mamá! (y Serkan papá aunque no lo sabe). Si quieres saber qué ocurre entre los protagonistas y cómo reacciona Serkan cuando descubra lo que la paisajista le está ocultando no puedes faltar a tu cita. Cada tarde a las 17:45 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity.

