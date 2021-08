Eda se enfrenta a Serkan, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Se arrepentirá de estar aquí"

Eda y Serkan se han reencontrado cinco años después

El empresario sospecha que Eda le está ocultando algo

Tras lo ocurrido en su reencuentro con Eda, Serkan regresa al hotel para reunirse con la dueña y de paso reencontrarse con Eda, a la que vuelve a sorprender con un nuevo intento de acercamiento. "Intentémoslo otra vez. Intentemos hablar otra vez. Ayer no nos fue demasiado bien. Piénsalo", le dice el empresario, que está convencido de que su ex le está ocultando algo muy importante y no parará hasta descubrirlo.

Sin embargo, Eda tiene sus reservas. Debe mantener su secreto a salvo y un acercamiento a Serkan puede ponerlo en peligro. Eso y el recuerdo de una ruptura demasiado dolorosa harán que la paisajista tome una importante decisión en el próximo capítulo de 'Love is in the air', en el que confesará a Melo lo duro que ha sido el reencuentro y sus planes. "No he sentido nada bueno al verle. No ha sido agradable. Es mi ex y el pasado, pasado está. Se arrepentirá de estar aquí y de haberme pedido una presentación", le dice a su amiga. Pero, ¿será capaz de alejar a Serkan para que no descubra a la pequeña Kiraz o este encuentro reavivará la llama del amor?

Segura de su decisión y después de que el empresario le solicitara una presentación del proyecto de paisajismo para el hotel, una Eda furiosa se enfrentará a él tras la llegada de Engin y Pırıl al hotel. "Serkan Bolat duda de mi talento. ¿Quién eres tú para pedirme una presentación?", le dirá.

Serkan, celoso

Aunque Serkan trata de convencerse de que no hay posibilidad de que su historia con Eda está completamente cerrada, los sentimientos no tardarán en aflorar. Cuando en medio de su reunión con la señora Deniz, dueña del hotel (que por cierto parece muy interesada en él) Burak se acerca a Eda con un café, el empresario es incapaz de controlar sus celos. Le cambia la cara y se muestra bastante enfadado con esta inesperada situación. ¿Será eso lo que le está ocultando Eda?

Serkan confunde a Burak con el padre de Kiraz

Y mientras Serkan sigue intentando averiguar cuál es el secreto de su ex, la confusión sigue aumentando cuando la pequeña Kiraz provoca un leve accidente con un vaso de agua. Visiblemente molesto, Serkan le quita la pelota a la niña y tiene que intervenir Burak, a quien Serkan confunde con su padre. Además, la relación de padre e hija no hace más que complicarse con la sinceridad de la pequeña. "No me gustas ni un pelo, Serkan Bolat", le dice al empresario, que por algún motivo es incapaz de contenerse y entra al trapo (igual que le ocurre siempre con Eda). "El sentimiento es mutuo, señorita".

