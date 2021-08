La actriz ha disfrutado de unos días de descanso en Bodrum con sus amigas

Hande Erçel acaba de terminar el rodaje de 'Love is in the air'

Entre los planes de la actriz está mudarse a Los Ángeles para tomar clases de interpretación

Hande Erçel ha hecho arder las redes sociales. La actriz, que hace apenas una semana terminó el rodaje de 'Love is in the air', se ha tomado unos días de descanso y está disfrutando de unas merecidas vacaciones en Bodrum junto a sus amigas. Allí ha realizado este posado que ha llamado la atención a sus millones de seguidores y que ha acumulado en apenas unas horas más de dos millones de 'likes' y miles de comentarios.

Y es que el estilismo elegido por la actriz no ha pasado desapercibido para nadie. Un short vaquero (que en algunas fotos aparece desabrochado) y un body rojo con un llamativo diseño ha sido el look elegido por la protagonista de 'Love is in the air' para la celebración del cumpleaños de su amiga Dilara Fındıkoğlu. "Eres fuego", "Kerem eres un hombre afortunado" o "Tú eres muy sexy" han sido algunos de los comentarios que ha recibido la publicación de la actriz, que por supuesto no se ha librado de las críticas por su indumentaria. "Estás vestido de manera muy atrevida", le han escrito algunos fans a los que no les ha gustado demasiado su último posado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hande Erçel (@handemiyy)

Los planes de futuro de Hande Erçel

Tras el final del rodaje de la serie y después de más de un año de intenso trabajo, Hande Erçel ya tiene planes de futuro. En una entrevista concedida recientemente a 'Vatan Magazine', la actriz ha revelado que tiene intención de tomarse un descansa para poder formarse. "Quiero alejarme un poco, adquirir nuevas habilidades, tener nuevas experiencias. Quiero dedicar tiempo a la formación y mejorar", ha revelado la protagonista de la serie del momento, que podría instalarse en Los Ángeles.

Según ha trascendido, Erçel tiene intención de tomar clases de interpretación con Lori Lively, hermana de Blake Lively y además mejorar su nivel de inglés, lo que le abriría las puertas a proyectos internacionales.

Sigue la historia de amor de Eda y Serkan en Divinity

Y aunque los actores ya han terminado la grabación de la serie y muy pronto los espectadores turcos podrán disfrutar del gran final de la historia de amor del momento, en España los fans de Eda y Serkan siguen en un sinvivir con esta pareja, que acaba de iniciar una nueva etapa en sus vidas con el arranque de la segunda temporada de 'Love is in the air'. Cinco años después de que Serkan superara su enfermedad, la situación de los protagonistas es bien distinta. Ya no están juntos y la florista ha ocultado a su ex que ha sido padre. ¿Qué pasará cuando lo descubra? Si quieres saber qué les deparará el futuro a la pareja protagonista, no puedes faltar a tu cita. De lunes a viernes a las 17:45 horas, en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS