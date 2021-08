Eda responde a Serkan, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Acepté incluso ser desgraciada contigo"

Una llamada de Kiraz provocará un nuevo malentendido entre la pareja

Serkan le ha pedido una segunda oportunidad a Eda

Serkan lo tiene todo preparado y sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer para acercarse de nuevo a Eda. Y parece que lo ha logrado. Las flores favoritas de la madre de la paisajista, una confesión inesperada y una cena romántica le bastan para crear el ambiente adecuado para lanzar la bomba. "Todavía podemos ser felices". Y así, mordiéndonos las uñas y con muchas de saber la respuesta de Eda nos dejaba ayer 'Love is in the air'. En el próximo capítulo, tendremos la respuesta. Pero ya os adelantamos que no solo no será la que hubiéramos deseado sino que la cosa promete complicarse aún más. Eda volverá a poner un muro entre ella y su ex. "Acepté incluso ser desgraciada contigo pero no lo entendiste", le dirá justo antes de que una llamada de Kiraz provoque un malentendido con Serkan. ¿Quién pensará que ha llamado a su ex? La posibilidad de que Eda haya rehecho su vida cobra fuerza. ¿Qué pasará a partir de ahora?

El plan de Serkan

Después de cinco años y arrepentido de la forma en la que echó a Eda de su vida, Serkan tiene claro que quiere recuperarla y para ello ha preparado el plan perfecto. Después de lograr que la florista regrese a Estambul, echa a todos de la oficina con a intención de quedarse a solas. "Además de trabajar quiero saber si siente algo por mí", le dice a Engin.

Y así poco a poco, logra que la química vuelva a surgir. Trabajar juntos le da la oportunidad de estar cerca de ella pero eso no es suficiente. El empresario guarda un as bajo la manga y prepara una romántica cena. Aunque reticente, Eda acepta. "Mi corazón es el que era y sigue funcionando a la perfección. Veo lo que estás haciendo y no huyo, respondo. Me dijiste que me fuera y me costó pero lo superé. Acepté que lo nuestro no podía ser. Hazlo tú también. Esta relación terminó hace tiempo", le dice. ¿Se cree Eda sus propias palabras?

El secreto de Eda, en peligro

Pero su complicada relacion con Serkan no será el único problema de Eda. Su secreto podría ser descubierto en cualquier momento porque la indiscreta vida de Melo no ayuda a mantenerlo a salvo. Después de asegurar que está casada con Burak, Aydan la encuentra flirteando con un chico. ¿Será este el fin del secreto de Eda?

Pırıl y Engin, en crisis

Por otro lado, el matrimonio de Pırıl y Engin no pasa por su mejor momento. Él está agotado de su vida de amo de casa y reprocha a su mujer lo poco que valora todo lo que hace. Dolida, Pırıl tendrá una reacción airada. "No puedo confiar en que asumas la responsabilidad total de algo. No re responsabilizas de nada", le dice a Engin, que decide abandonar la casa familiar.

Por mucho que Eda se empeña en alejar a Serkan, la realidad es que los sentimientos han aflorado. Eda sigue enamorada y aunque quiere mantener a salvo su secreto, tenerle cerca puede hacerle flaquear en cualquier momento. ¿Qué pasará cuando Serkan descubra quién es realmente Kiraz?

