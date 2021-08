Murat Dalkılıç y la actriz Sitare Akbaş comenzaron su relación hace unas semans

Hande Erçel y Murat Dalkılıç confirmaron su ruptura en agosto de 2020

Los nuevos capítulos de 'Love is in the air', de lunes a viernes a las 17:45 horas

Antes de que su romance con Kerem Bürsin saltara de la ficción a la realidad, Hande Erçel mantuvo una relación con el conocido cantante turco Murat Dalkılıç. Durante tres años, de 2017 a 2020, la pareja se convirtió en una de las más envidiadas del panorama turco e incluso en febrero de 2020 confirmaron que se había prometido. Sin embargo, la pareja nunca llegó a pasar por el altar y en agosto de ese mismo año anunciaron su ruptura.

Tras el fin de su relación, la protagonista de 'Love is in the air' comenzó una historia de amor con su compañero de rodaje, Kerem Bürsin. Sorprendentemente, las vidas de Erçel y Dalkılıç se han vuelto a cruzar después de que el músico haya rehecho su vida con Sitare Akbaş, Fifi en 'Love is in the air'. La noticia de la relación saltaba a los medios hace apenas unas semanas, cuando la prensa captaba a la pareja bailando y en actitud cariñosa después de que la actriz acudiera a un concierto de su chico.

Por supuesto, aunque la actriz no participó en la segunda temporada de la ficción turca de moda, su romance con el músico y ex de su compañera ha despertado la curiosidad de los medios y los fans. ¿Cómo ha reaccionado Hande Erçel a esta relación? ¿Ha provocado el fin de la amistad de ambas actrices?

Desde que saltara a la luz su romance, la pareja se ha convertido en objetivo de la prensa y el músico se ha mostrado muy molesto con ese acoso. "Cuando me preguntan algo que no quiero, nunca les responderé. Les diré si quiero. No quiero hablar", decía hace unos días.

Sin embargo, pese a su negativa a hablar, la prensa ha seguido a la pareja, que hace unas horas han sido vistos juntos y han tenido que enfrentarse a algunas incómodas preguntas sobre la relación de las que hasta hace poco fueran compañeras de rodaje. Muy discretos, Dalkılıç ha preferido guardar silencio mientras Akbaş ha sonreído a los periodistas mientras ambos se han apresurado a subirse en el coche para marcharse.

