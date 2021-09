Kerem Bürsin, sobre Hande Erçel: "En algún momento se hizo difícil verla como una amiga"

"Quiero vivir mi vida libremente con la persona que he elegido"

El actor se ha sincerado en Italia en el programa 'Verissimo'

Kerem Bürsin está siguiendo los pasos de Can Yaman. Al igual que hiciera el protagonista de 'Erkenci kus', Bürsin está aprovechando al máximo el éxito internacional de 'Love is in the air' para lanzar su carrera fuera de Turquía y darse a conocer más allá de sus fronteras. ¡Y está siguiendo la misma estrategia que su compañero! Tras el fin de la serie en el país otomano y después unas semanas de descanso, el actor ha iniciado una gira internacional. La primera parada ha sido Italia, donde como ya ocurriera con Yaman se ha desatado la locura entre sus fans, que le brindaban un caluroso recibimiento.

El interés por el protagonista de 'Love is in the air' se ha disparado en el último año. La serie se ha convertido en todo un fenómeno y él se ha convertido en todo un ídolo en el país andino donde, tras recibir el cariño del público a pie de calle, ha visitado uno de los programas italianos más populares y que ya en su día visitara su compañero. Los fans italianos del actor han podido conocerle un poquito más gracias a una extensa entrevista que ha concedido a 'Verissimo', donde por cierto coincidió con la ex de Can Yaman, Diletta Leotta.

Su relación con Hande Erçel

Por supuesto, uno de los temas por los que se le ha preguntado al actor ha sido por su pareja. "¿Cuándo saltó la chispa con Hande Erçel?", le ha preguntado la presentadora Silvia Toffanin, a la que el actor ha confesado cómo su relación fue cambiando a medida que pasaban los meses. "Tanto Hande como yo teníamos un gran respeto profesional por nuestro trabajo. Es una persona hermosa en todos los sentidos. Primero nos hicimos muy buenos amigos y respetábamos nuestro trabajo. Creo que esto es lo más importante. Pero estábamos juntos todos los días, durante muchas horas seguidas y en algún momento se hizo difícil verla simplemente como una amiga. Es hermosa y es una persona excepcional. Luego saltó esa chispa entre nosotros. Se encendió al cabo de un tiempo", ha revelado el actor.

Su romance emocionó a los fans de la serie, que desde el primer momento apostaron como ellos como pareja y soñaban con que el amor de Eda y Serkan traspasara la pantalla. Y si el éxito de la serie ya los había colocado como uno de los objetivos favoritos de la prensa, cuando se confirmó el romance la presión mediática sobre ellos aumentó exponencialmente. Sin embargo, eso no ha impedido que la pareja disfrute de su relación y compartan su felicidad. Ni Kerem ni Hande quieren vivir huyendo de la prensa u ocultándose porque ambos creen que eso no es vida. "Si escondes algo, no estás viviendo totalmente. En cambio, quiero poder vivir mi vida libremente con la persona que he elegido y Hande Hercel es la persona que he elegido", ha contado en 'Verissimo'.

Su regreso a Turquía tras recorrer el mundo

Pero su relación con Hande Erçel no ha sido lo único sobre lo que ha hablado con Silvia Toffanin, que sentía cierta intriga sobre el regreso del actor a Turquía después de haber recorrido medio mundo y haber vivido en varios países. "De niño con mi familia viajamos a muchos países por el trabajo de mi padre. Nunca viví en Turquía excepto para las vacaciones de verano y volver me hizo entender mejor mis raíces y ahora que vuelvo a Estados Unidos soy un actor turco que viene a Estados Unidos. Es algo muy importante para mí".

Aunque ahora goza de una gran popularidad y regresará al país donde dio sus primeros pasos como actor como un intérprete muy reconocido, los inicios del actor no fueron fáciles y tuvo que compaginar su pasión con otros trabajos que a día de hoy recuerda con cariño. "Fui a la escuela secundaria en Texas donde comencé a estudiar para convertirme en actor. Allí hice varias cosas, incluido ser conductor de actores famosos. Los llevaba a los castings y fue muy divertido. Antes, incluso trabajaba como entrenador personal y limpiaba los baños en el gimnasio. Estas experiencias se quedan y cuando llega el éxito te recuerdan los sacrificios que se hicieron para llegar allí".

Su mensaje feminista

Por último, el actor turco, que en numerosas ocasiones ha mostrado su compromiso social, ha lanzado un importante mensaje sobre la igualdad de género. "Las mujeres no deben preocuparse por salir por la noche, tomar el transporte público y cómo van vestidas. Todos vivimos en el mismo mundo pero los hombres no tienen estas preocupaciones. Como actor y como persona que puede influir en la opinión pública, es importante que les explique estas cosas, no a las mujeres, que obviamente viven estas situaciones directamente, sino a otros hombres", ha dicho el actor.

El actor también visitará España

Pero los italianos no serán los únicos que disfruten de la presencia del actor turco de moda. Hace unos días, Minerva Alonso, consejera de Consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, confirmaba que el protagonista de 'Love is in the air' será el embajador de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, que celebrará su 25 aniversario entre el 21 y el 24 de octubre. ¡Menudo notición!

