Seguimos rescatando momentazos tras el final de 'Love is in the air'

Can y Sanem ayudaron a la reconciliación de Eda y Serkan

Si nos preguntas si ya hemos superado el final de ‘Love is in the air’, la repuesta (evidentemente) es no. Seguimos en bucle con los momentazos que nos ha dado esta segunda temporada y uno de ellos nos ha encogido el corazón. Y es que nos podíamos imaginar cuales cosa que pudiese pasar en la vida de Eda y Serkan, pero lo que no esperábamos en absoluto es que Can y Sanem apareciesen en su camino. ¿Te acuerdas de aquella carta que se encuentran metida en una botella mientras pasean por el muelle? Pues la autora de esas desgarradoras palabras es la protagonista de ‘Erkenci Kuş’ y este crossover nos ha enamorado.

¿Por qué están conectadas ambas historias?

Este curioso cruce tiene su origen en 2019. Empieza la segunda temporada de ‘Erkenci Kuş’ y Can y Sanem llevan un año separados. Él se ha ido a recorrer el mundo en su barco mientras ella ha dado un giro de 180 grados a su vida y se ha mudado a las afueras de Estambul. Pero la escritora no ha sido capaz de olvidar al amor de su vida. Las botellas de las pastillas que debe seguir tomándose sirven de envoltorio para las cartas que escribe cada día y que lanza al mar.

Los seguidores de esta historia de amor se preguntaban qué escribía Sanem en esas cartas, pero en la serie nunca se reveló. Años después, la misma guionista es la encargada de dar vida a Eda y Serkan y los fans no dudaron en pedir que, de alguna manera, se pudiese rescatar esta historia y averiguar qué contenían esos escritos. Pues…¡dicho y hecho! Ayşe Üner Kutlu escuchó a los seguidores de ambas historias e hizo que Eda y Serkan pudiesen recuperar uno de ellos.

“Durante mucho tiempo he estado lejos de ti. Por mucho que lo he intentado no te he olvidado, no he sido capaz. ¿Cómo se olvida un amor que han sentido todas las células de tu cuerpo? Con los años he aprendido una cosa, el amor no es como en los cuentos de hadas. El amor duele, el amor te hace sufrir y te vuelve loco, pero si vuelve a ti, lo olvidas todo y vuelves a intentarlo. Vuelves a esperar. El amor no es una ciencia, más bien es esperanza, por favor no pierdas la esperanza. Y si esto es un error, entonces herraremos juntos. Si nos quemamos, será juntos. Quédate conmigo. Sé mío. Sanem”. El encargado de leer estas tristes palabras fue el arquitecto, pero tanto él como Eda sintieron que esa carta estaba hecha para ellos. Aunque en ese momento Eda siente una profunda decepción con Serkan, está claro que los dos siguen estando enamorados y deben seguir luchando por reanudar su historia de amor.

A nosotros no nos puede hacer más ilusión que dos de las historias que más han triunfado en Divinity estén conectadas y que, de alguna manera, la historia de Can y Sanem haya ayudado a que Eda y Serkan volviesen a unir sus caminos como ya lo hicieran los de la escritora y el fotógrafo en el pasado.

