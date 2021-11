La historia de amor de Eda y Serkan nos ha robado el corazón

En el emocionante final de 'Love is in the air' vemos a Kiraz y Alp junto a la pareja años después

Revivimos los mejores momentos de la segunda temporada de este fenómeno mundial

Ha llegado el momento de decir adiós a ‘Love is in the air’. La serie que se ha convertido en un auténtico fenómeno mundial ha terminado de la mejor manera que podíamos imaginar: años después, Eda y Serkan han formado una idílica familia junto a Kiraz y el pequeño Alp. Y si en el primer encuentro dejaron muy claros sus sentimientos: “Te odio Serkan Bolat”, decía ella. “El sentimiento es mutuo”, respondía él. Ahora la cosa ha cambiado bastante: “Te quiero con todo mi ser, Serkan Bolat” “El sentimiento es mutuo, Eda Yildiz”.

Pero hasta llegar a este punto, hemos vivido una segunda temporada de infarto que no empezaba con buen pie. Han pasado cinco años en los que la pareja ha perdido el contacto después de que Eda descubriese que Serkan padecía un tumor cerebral. Ella ha estado viviendo en Italia y ahora está de vuelta, pero no viene sola. Sin saberlo, la diseñadora se fue de Estambul estando embarazada y ahora tiene a la pequeña Kiraz. El reencuentro de Eda y Serkan nos encogió el corazón.

Serkan pide otra oportunidad a Eda

Reencontrarse con la joven hace al arquitecto replantearse absolutamente todo. Aunque al principio es reacio a reanudar su historia de amor, no puede evitar que los sentimientos sigan tan presentes como antes. Así que Serkan no duda en pedir a Eda una segunda oportunidad que le permita arreglar todos los errores del pasado.

Pero Eda no está preparada todavía para volver con él. Además, no ha sido capaz de confesarle que la niña que ha conocido no es hija de Melo (como le han hecho creer) sino que es hija suya. No sabe cómo puede reaccionar así que elige mantener las distancias.

Eda confiesa a Serkan que Kiraz es su hija

Ha llegado el momento. Eda cree que Serkan está preparado para saber que es el padre de Kiraz. Pero cuando la joven se lo confiesa, la reacción del arquitecto no es la esperada. Serkan no puede asimilar la información y decide huir en su coche dejando a Eda muy desilusionada.

Serkan se presenta en el cumpleaños de Kiraz como su padre

Serkan se toma un tiempo para digerir la noticia. De hecho, da más de un disgusto a Eda cuando, en un primer momento, decide que no va a hacerse cargo de la pequeña. Pero, para sorpresa de todos, en la fiesta de cumpleaños de Kiraz, se presenta vestido tal y como su hija se lo imaginaba: como un astronauta. Eda no puede evitar emocionarse al ver a Serkan dando este importante paso.

Eda y Serkan…¡Se casan!

El cambio de actitud de Serkan con respecto a Kiraz mejora drásticamente la relación de la pareja. Ambos siguen enamorados y ahora están preparados para volver a vivir su historia de amor. “Eda Yildiz, la estrella más hermosa de todas, el hada más mágica, me has hechizado. Mi mente, mi corazón, incluso mi alma, todo te pertenece, ¿quieres casarte conmigo?”.

Evidentemente, la proposición pilla completamente desprevenida a Eda, pero la sorpresa es aún mayor cuando se da cuenta de que la boda va a tener lugar en ese mismo momento y rodeada de las personas que siempre han estado a su lado. Justo como ella había imaginado.

Llega al mundo Alp, el hermano de Kiraz

Y sin duda, uno de los grandes momentos de esta segunda temporada es el segundo embarazo de la diseñadora. Las continuas discusiones con un paranoico Serkan han traído de cabeza a Eda y el parto (por supuesto) tenía que estar a la altura de sus alocadas vidas. La joven rompe aguas en medio del campo y, con la única ayuda de su marido, Eda da a luz al pequeño Alp.

Una segunda temporada llena de momentos memorables

El salto temporal de cinco años nos ha hecho ser testigos de estos emocionantes momentos pero ha habido mucho más. Las idas y venidas de la pareja (que no terminaba de dejarse llevar), los "casibesos" que nos ponían el corazón en un puño, la esperada reconciliación que tanto estábamos esperando...Si quieres rememorar cada uno de ellos, en Divinity te hemos preparado una recopilación para que los vuelvas a vivir como la primera vez.

Lo mejor de la primera temporada

Y si quieres recordar el inicio del fenómeno, tienes disponible también una recopilación con los mejores momentos de la primera temporada. El primer encuentro, los continuos roces, los sentimientos que empiezan a florecer, el primer beso...¡No te lo pierdas!

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS