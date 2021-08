En el final de la primera temporada, Eda ha descubierto que Serkan está enfermo

El lunes a las 17:45 horas, la segunda temporada de 'Love is in the air' en Divinity

Hande Erçel y Kerem Bürsin son los protagonistas de 'Love is in the air'

La primera temporada de 'Love is in the air' ha llegado a su fin. Eda y Serkan, la pareja protagonista de la serie del momento, ha puesto punto y final a esta primera etapa de su relación dejándonos una infinidad de momentos inolvidables. Nos encantaron desde el primer capítulo y han ido enamorándonos cada día más. ¿Alguien ha podido olvidar el día que Eda obligó a Serkan a presentarla como su novia haciendo que sus vidas cambiaran para siempre?

Ahí empezó una loca historia que acabó convirtiéndose en un amor absolutamente inolvidable y que ha conquistado a millones de espectadores. Cada encuentro de la pareja hacía suspirar de amor a los fans, que veían como poco a poco, el amor de los protagonistas crecía hasta tal punto que la florista era la primera en descubrir el gran secreto del empresario, que emociona a Eda con su confesión.

El momento más sensual de Eda y Serkan

Pero si hay un momento que nunca, nunca, nunca podremos olvidar ese es el de su cita en Después de un par de días en Antalya. Después de cerrar un importante negocio, la pareja disfrutó de una lluvia de estrellas en el templo de Apolo y de un baño en una cascada escondida. Lejos de todos y de todo, Eda y Serkan protagonizaron un auténtico momentazo. ¡Cuánta química!.

La declaración más esperada

Y aunque la conexión entre ellos era más que evidente, la pareja se tiró más de dos meses jugando al ratón y al gato hasta que llegó el día. Y sí, Eda tuvo que poner contra las cuerdas a Serkan y poner rumbo a Italia para que el empresario diera el paso. Desesperado por la idea de perderla, el empresario iniciaba una loca persecución por Estambul, paraba el taxi en el que viajaba la florista y se declaraba. "No dejo de pensar en ti. Te has adueñado de mí. Eda, no te vayas. Me he enamorado locamente de ti".

Pero no todo han sido buenos momentos

Y aunque son los momentos románticos de la pareja los nos han hecho suspirar de amor, no podemos olvidar que su historia no ha sido un camino de rosas. La pareja se ha enfrentado a momentos realmente duros y dramáticos que son igualmente inolvidables y que han marcado su relación. ¿Alguien ha podido olvidar el momento en el que Eda descubrió que el padre de Serkan fue el responsable del accidente en el que murieron sus padres?

¿Y cuándo Serkan le confesó que la había olvidado? Las palabras del empresario rompieron el corazón de Eda (y el de los fans). Su vida se convirtió en un auténtico infierno. Eda pasó a la historia y no quedaba de ella ni un vago recuerdo.

'Love is in the air', una serie llena de momentos mágicos

Estos son tan algunos de los inolvidables momentos que nos ha dejado 'Love is in the air' en esta primera temporada pero hay muchos más. Su primer beso, el día que esposó a Eda para recuperarla, su momento 'Ghost' o cuando él la vio vestida de novia por primera vez. ¿Quieres recordarlos todos? En Divinity te los hemos recopilado todos para que puedas revivirlos una y otra vez. ¡No te lo pierdas!

El lunes, la segunda temporada de 'Love is in the air'

Ha concluido una etapa pero tranquilidad. Todavía queda mucho 'Love is in the air' y no vas a tardar en descubrir cómo sigue la historia de amor de Eda y Serkan. A partir del lunes 9 de agosto a las 17:45 horas en Divinity, los nuevos capítulos de la serie del momento. ¡No te lo puedes perder!

