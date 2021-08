Eda sospechaba que Serkan le ocultaba algo pero él siguió mintiendo

La noticia cambiará el futuro de la pareja protagonista de 'Love is in the air'

El lunes a las 17:45 horas, gran estreno de la segunda temporada de 'Love is in the air'

Las sospechas de Eda se han hecho realidad. El comportamiento de Serkan y esa necesidad de hacer cosas que antes ni siquiera se le hubieran pasado por la cabeza tienen un motivo. Algo que ya sospechaba la florista. "¿Por qué estamos haciendo esto? Mírame, ¿me estás ocultando algo?", le dice al empresario, que una vez más vuelve a mentirle mirándole a la cara. "Me he replanteado mis prioridades y me he dado cuenta de que todos estos años he estado equivocado. Lo único que quiero es vivir la vida y quiero hacerlo a tu lado".

Sin embargo su mentira no ha tardado en salir a la luz. Horas más tarde, Eda ha descubierto el gran secreto de Serkan y el motivo por el que en los últimos días ha estado tan raro y ha decidido dar la vuelta a sus vidas. Eda encuentra los informes médicos. "Serkan, ¿qué es esto?", le dice a su novio. ¿Cómo explicará el empresario esta mentira?

Püren sigue haciendo de las suyas

Estaba claro que el viaje romántico no iba a acabar bien. La participación en la película y la aparición de Püren en sus vidas ha complicado todo. La actriz protagonista sigue obsesionada con Serkan y su único objetivo es conquistarle y deshacerse de Eda y para ello ¡qué mejor que añadir una escena en la que tenga que hipnotizar a la florista! "Escucha solo mi voz. Tú me quieres mucho y me admiras. ¿Harías todo lo que te pidiese? De ahora en adelante para ti no existe Serkan. No conoces a ningún Serkan Bolat. Vas a eliminar todos los recuerdos que tienes con él. Eres una nueva Eda que no conoce a Serkan. Una Eda más feliz. Ahora contaré hasta cinco y te despertarás", le dice en presencia de todos sus amigos, su tía y Aydan.

Sin embargo, Eda es más lista de lo que Püren cree y se burla de su estrategia haciéndole creer que lo ha conseguido y les ha hipnotizado (los demás le siguen el juego). Todos fingen que no recuerdan a Serkan, al que Eda también engaña para vengarse por los meses de sufrimiento que le ha hecho pasar.

La segunda temporada de 'Love is in the air', el lunes en Divinity

El final de la primera temporada de 'Love is in the air' ha sido dramático. ¿Qué pasará ahora entre Eda y Serkan? ¿Logrará explicarle el empresario los motivos por los que le ha ocultado a su novia su grave enfermedad? Tranquilos, no tendréis que esperar mucho para averiguar lo que ocurrirá con Eda y Serkan. A partir del lunes a las 17:45 horas, la segunda temporada de la serie del momento arranca en Divinity.

