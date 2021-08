Gran estreno de la segunda temporada de 'Love is in the air', el lunes a las 17:45 horas

Los nuevos capítulos te esperan en Divinity a partir del lunes a las 17:45

La relación de Eda y Serkan no pasa por su mejor momento tras varios años de distanciamiento

El viernes a las 17:45 horas, 'Love is in the air' cierra su primera temporada

¡Queda muy poco! Si tú también estás mordiéndote las uñas con los últimos capítulos de la primera temporada de ‘Love is in the air’, tenemos una buena noticia y es que ¡la segunda temporada ya tiene fecha de estreno! El lunes a las 17:45 podrás disfrutar solo en Divinity del estreno de los nuevos capítulos que vienen cargados de novedades.

Y es que parece que el tiempo ha pasado para Eda y Serkan y su situación no es tan idílica como imaginábamos y queríamos. Han pasado varios años y la tensión entre ellos es palpable. Gracias al arquitecto descubrimos que Eda ha estado viviendo en Italia y que su historia no ha acabado bien…por ahora. Pero eso no es todo. Este salto temporal viene acompañado de una dulce niña que se refiere a Eda como “mamá” y que sin duda nos hará disfrutar de grandes momentos junto a la pareja. ¿Qué ha pasado para que sus vidas hayan cambiado tanto?

En apenas unos días despejaremos todas estas dudas y seremos testigos de las vidas tan distintas que llevan ahora Eda y Serkan, y es que sus prioridades pueden haber cambiado mucho desde la última vez que se vieron. Además, nuevos personajes se unirán a la historia y otros dirán adiós. No podemos esperar más para ver esta emocionante segunda temporada de ‘Love is in the air”.

Así está siendo la recta final de la primera temporada

La noticia de la enfermedad de Serkan nos ha dejado helados. Después de todos los obstáculos que ha conseguido superar para estar junto a Eda (incluido el embarazo de Selin), lo último que esperábamos era que le detectasen un tumor cerebral. Cuando el empresario sufre un mareo en el aeropuerto al ir a buscar a Eda, no se imaginaba que la razón sería tan grave, pero tras pedir una segunda opinión, el diagnóstico es claro.

Para más inri, Eda no tiene ni idea de esta noticia. La joven está emocionada después de confirmarse que Serkan no es el padre del niño que espera Selin y que tampoco podría haberlo sido. Él no quiere decírselo para no hacerla sufrir, pero ésta es una situación que no se puede ocultar por mucho tiempo. El recta final de la primera temporada de 'Love is in the air' te espera esta semana. Y el viernes, gran final a las 17:45, solo en Divinity.

Disfruta de los capítulos de 'Love is in the air' y de tus series favoritas en Mitele PLUS