Eda, al límite: una nueva mujer aparece en la vida de Serkan para conquistarle en el próximo capítulo

El viernes a las 17:45 horas, no te pierdas el final de la primera temporada

A partir del lunes, la segunda temporada de 'Love is in the air', en Divinity

Quería empezar una nueva vida al lado de Eda y lo ha conseguido. El empresario y su novia han dado un giro radical a su vida. Han dejado la oficina y ahora son ¡estrellas de una película! Sin embargo, lo que prometía ser una de las experiencias más locas y divertidas de su vida se ha convertido en un auténtico infierno, sobre todo para Eda. Una nueva mujer ha aparecido en escena y parece muy interesada en Serkan. En el próximo capítulo de 'Love is in the air' seremos testigos del ataque de celos de la florista, que se mostrará muy tensa y molesta ante la actitud de la actriz y su novio, que se sentirá muy a gusto con su nueva amiga. ¿Qué pasará ahora?

Eda y Serkan se convierten en actores

La aventura de la furgoneta no será la única que vivan Eda y Serkan. Tras unas horas viviendo en el campo, la pareja se encuentra por sorpresa con un rodaje de una película y el director no tarda en fijarse en ellos y les ofrece un papel en su cinta. Serkan se muestra reacio pero al descubrir que hay un beso con una de las actrices, acepta sacando de sus casillas a Eda, que le tendrá una sorpresa preparada. Sí, habrá beso pero no con quien él espera.

Sin embargo, librarse de una de las actrices no será suficiente. Püren, la protagonista está muy interesada en el empresario y no dudará en hacer lo que considere necesario para conquistarle. ¿Le saldrá bien la jugada?

La segunda temporada, a partir del lunes en Divinity

La primera temporada de 'Love is in the air' ha entrado en su recta final. El viernes a las 17:45 horas descubriremos cómo cierran Eda y Serkan esta primera etapa juntos. Pero tranquilos, que no tardaremos en descubrir qué ocurrirá entre ellos. Divinity no va a hacer esperar a los fans de la serie y estrena el lunes 9 de agosto a partir de las 17:45 horas la segunda temporada de la serie del momento. ¡Y viene cargada de sorpresas y un giro totalmente inesperado! ¿Te lo vas a perder?

Disfruta de los capítulos de 'Love is in the air' y de tus series favoritas en Mitele PLUS