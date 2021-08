Serkan quiere empezar una nueva vida con Eda, en el próximo capítulo: "Solo quiero paz y tu compañía"

Cada tarde a las 17:45 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Divinity

La segunda temporada de 'Love is in the air' arranca en Divinity el lunes 9 de agosto

La vida de Eda y Serkan está a punto de dar un giro totalmente inesperado. Después de recibir la llamada del médico para hacerse nuevas pruebas lo antes posible, el empresario se deshace de Eda con una mentira para acudir a consulta y conocer exactamente en qué estado se encuentra y cuál es el tratamiento indicado. A su regreso, Eda se da cuenta del extraño comportamiento de su novio, que tomará una importante decisión. "Tengo que contarte una cosa. Es algo serio".

En el próximo capítulo de 'Love is in the air', Serkan propondrá a Eda un cambio de vida para seguir cumpliendo sueños juntos. "Quiero que nos vayamos con la furgoneta al Egeo. Quiero estar a solas contigo, no quiero a nadie más. Solo quiero paz, silencio y tu compañía", le dirá a Eda, que no imagina el secreto que le está ocultando. Confundida por este cambio de actitud, la florista pondrá una condición. "Si de verdad lo vamos a hacer hay cosas que debemos cambiar".

Eda y Serkan, amenazados

Los sueños por cumplir a punto han estado de costarles un gran disgusto. Su aventura de los detectives casi les cuesta la vida. ¡Y no solo a ellos! Aydan, Ayfer, Kemal y todo el equipo de Art Life se han presentado en la casa del desaparecido temiendo que algo pudiera haberle ocurrido a la pareja y casi acaban todos muertos. Tras descubrir que la supuesta viuda tenía un amante y con la aparición del supuesto empresario asesinado, todo se ha complicado. ¿Cómo han logrado sobrevivir?

La segunda temporada arranca el lunes en Divinity

La primera temporada de 'Love is in the air' ha entrado en su recta final. El viernes a las 17:45 horas disfrutaremos del gran final de esta primera etapa en la historia de amor de Eda y Serkan, que están empezando a cumplir todos sus sueños. Sin embargo, todo puede saltar por los aires cuando el secreto del empresario salga a la luz. ¿Será capaz de contárselo a su novia?

Y a partir del lunes 9 de agosto, ¡la segunda temporada! Los fans de 'Love is in the air' no tendrán que esperar para averiguar cómo continúa la historia de amor de la pareja del momento. El lunes a las 17:45 horas, Eda y Serkan regresan en exclusiva Divinity con un inesperadísimo giro de guion. ¿Te lo vas a perder?

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en mitele PLUS