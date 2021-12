La muerte de su hija y un secreto por amor: el drama de Ipek y Ömer, en el estreno de 'Luz de esperanza'

¡Por fin! Ya ha llegado a Divinity 'Luz de esperanza', una emotiva historia que nos ha emocionado con un único capítulo en el que ya hemos conocido a los tres protagonistas de esta historia, que arranca once años después de que la tragedia golpeara a la familia que protagoniza este drama.

La vida de Ipek cambió por completo hace 11 años. Su hija moría siendo apenas un bebé y a partir de ese momento la tragedia se cebó con ella. "Espero ansiosa reunirme contigo", dice frente la tumba de Melek sin saber que la pequeña sigue viva. Pero la pequeña Melek no fue lo único que perdió Ipek. Su marido, Ömer también salió de su vida tras acabar en la cárcel por cometer supuestamente un robo. Algo que Ipek nunca ha creído.

Sin embargo, ese paso por la cárcel no ha marcado su vida. En los últimos once años, Ömer se ha convertido en un exitoso hombre de negocios que regresa a Turquía con sed de venganza. "Seré feliz cuando logre llegar al final", le dice a su amigo. ¿De quién quiere vengarse? ¿Quién es el responsable de su tragedia?

No tardaremos en descubrirlo. Halil y Neslihan Güngor se destaparán muy pronto como los auténtico villanos de esta historia. Sus comentarios despectivos hacia Ipek y Ömer, les pondrán en evidencia.

Sin embargo, los desprecios no serán nada comparado con lo que está por llegar. Prácticamente arruinados, Halil dará la mano de Ipek a un amigo a cambio de que le compre la casa y poder salir adelante.

¿Qué hará Ömer cuando se entere de esta boda? "Que Ipek me crea un ladrón me duele más que los años de cárcel. Nunca me creyó. Creyó a Halil que ahora la utiliza", se dice lleno de rabia y ansioso por ejecutar su venganza. "A partir de ahora nadie podrá hacerme daño. Demostraré quién es el ladrón. Su casa, su trabajo, su riqueza, su honor... Se lo arrebataré todo?", dice el empresario.